Jax Taylor et Brittany Cartwright ont-ils déjà été légalement mariés

Photo : Gabe Ginsberg/Getty Images

Une fois de plus, nous avons tous été jaxés. La demande de divorce de Jax Taylor semblait affirmer que lui et Brittany Cartwright n’avaient jamais été légalement mariés. Maintenant, les représentants disent Taylor fait une erreur quelque part sur les formulaires. Mais où ?

2 octobre, 19h46 : Dans de nouveaux documents judiciaires obtenus par Page sixRègles de Vanderpump et La Vallée La star Jax Taylor affirme que lui et Brittany Cartwright n’ont jamais été légalement mariés. C’est vrai, toute une saison de télévision et un dîner de meurtre et de mystère au château du Kentucky, le tout pour rien ! Dans le dossier, Taylor a également confié à Cartwright la garde physique complète de leur fils, Cruz. Selon les documents, le seul atout commun du couple est leur maison (et le lieu de tournage) à Valley Village.

Cartwright a été le premier à annoncer la séparation du couple, en février de cette année. À l’époque, Taylor avait insisté sur le fait que le couple n’était pas en train de divorcer. Qu’est-ce qui peut être vrai ? S’ils n’avaient jamais été techniquement mariés. C’est le deuxième VPR mariage qui s’est avéré illégal. Au cours de la même saison où Jax et Brittany se sont mariés, Tom Schwartz a affirmé qu’il n’avait pas déposé sa licence de mariage avec Katie Maloney lors de leur mariage en 2016. Cela commence à ressembler à ce que nous voyons à la télé-réalité… ce n’est peut-être pas complet. vérité. Quoi autre est-ce un mensonge ? Lance Bass est-il même ordonné ?

2 octobre, 21h33 : Les représentants de Jax Taylor disent maintenant qu’il a « fait des erreurs » dans sa demande de divorce. « Bien que Jax ait commis des erreurs en remplissant des formulaires qui sont habituellement remplis par des professionnels du droit qualifiés, ces erreurs seront corrigées sans délai », ont-ils déclaré dans un communiqué à Page six. Quelles erreurs ? Le représentant n’a pas voulu préciser, se contentant de dire que la garde de Cruz est une question « résolue depuis longtemps ».