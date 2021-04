JAX Taylor a remis les pendules à l’heure sur la page Instagram de son fils nouveau-né, après que des «individus tristes» aient créé plusieurs autres faux comptes.

le Règles Vanderpump Les stars ont accueilli leur premier-né Cruz le 12 avril et ont déjà parlé de leur paquet de joie.

Jax et Brittany ont critiqué les imitateurs d’Instagram[/caption]

Jax, 41 et Bretagne, 32 ans, ont critiqué les fans qui ont pris la liberté de créer de faux comptes Instagram au hasard pour leur bébé.

Le nouveau père a pris une capture d’écran de la page réelle de leur fils, @littlebabycauchi, et a écrit: «Ce sera la seule page de médias sociaux de notre fils. Si vous suivez autre chose, c’est faux.

«Je suis désolé de devoir dire cela, mais nous avons des individus vraiment tristes dans ce monde qui essaient déjà de faire de« fausses »pages.

«Nous aimons tous ceux qui nous ont soutenus et nous remercions tout le monde pour ces paroles aimables et ces bénédictions», a-t-il conclu.

Le nouveau père a qualifié les créateurs de comptes de « personnes tristes »[/caption]

Brittany a supplié les fans de ne pas prétendre être un « bébé de 2 jours »[/caption]

Brittany a également partagé sa frustration en publiant sa propre histoire: «Je veux juste préciser que notre fils / famille n’a qu’une page et que @littlebabycauchi est montré ici!

«Un tas de gens font de faux comptes sur Cruz après qu’il ne soit ici que depuis quelques jours, et ça m’étonne vraiment.

«Merci pour tous les amoureux, mais n’agissons pas comme si nous étions un bébé de 2 jours. Si étrange! »

La Bretagne a traversé une épreuve exténuante Travail de 27 heures lundi dernier, après avoir souffert d’une grossesse difficile.

La star de Bravo a vomi presque « tous les jours » pendant sa grossesse[/caption]

Instagram / Bretagne Cartwright

Elle a dit que la naissance d’un enfant était la « chose la plus difficile »[/caption]

La personnalité de la télévision a dit E! Nouvelles, cet accouchement était la «chose la plus difficile» qu’elle ait jamais faite.

La nouvelle maman a admis qu’elle se sentait: «Nerveuse, excitée et définitivement prête!» alors qu’elle se dirigeait vers la salle d’accouchement, elle clarifiait à quel point elle était malade au cours des neuf mois précédents.

«J’ai été extrêmement malade toute ma grossesse, mais au moins, il m’a donné une pause ces trois dernières semaines pour ne pas vomir tous les jours.

«J’ai été en travail pendant 26, 27 heures! C’était l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites, mais c’était certainement la chose la plus belle et la plus gratifiante.

Le couple est très enthousiasmé par leur nouvel ajout[/caption]

Jax a dit qu’il était « impressionné » par la « force » de sa femme[/caption]

«C’était tellement incroyable et maintenant l’avoir dans mes bras, je ne pouvais pas imaginer la vie sans lui!»

Jax a également convenu que La grossesse de Brittany n’était pas la plus simple des entreprises, mais il partageait son «respect» éternel pour sa femme.

«Ce n’était pas la grossesse la plus facile pour elle, mais elle s’est débrouillée sans se plaindre. Le respect et l’amour que j’ai pour ma femme ont atteint un nouveau niveau et je suis juste en admiration devant elle », a-t-il loué.

Bien qu’ils aient accueilli leur fils il y a quelques jours à peine, le couple a déjà rencontré des haineux sur Internet.

Une page de fans appelée le nom Cruz une «tendance Bravo» comme maintenant, CINQ stars du réseau ont utilisé le titre.

Brittany n’était pas en phase, répondant: «Lol je ne regarde même pas Bravo mais je comprends parce que c’est un nom si mignon.

Après que les fans l’ont surnommée une menteuse pour avoir dit qu’elle ne regardait pas Bravo, elle a déclaré qu’elle ne tolérerait pas que les gens «me traitent de menteuse alors que je ne le suis certainement pas.

« N’importe qui j’ai dit mon morceau lol j’adore toute la jolie tarte Cruz est là-bas de toute façon !! »

Brittany a grondé ses fans pour leur « négativité »[/caption]

La native du Kentucky a ensuite admis qu’elle ne comprenait pas pourquoi son commentaire était « un gros problème », ajoutant: « Je suis juste ici en train d’être heureux et d’apprécier mon fils, mais je ne serai pas traité de menteur sans raison. »

Brittany a ensuite retiré son commentaire initial, mais les fans n’étaient pas satisfaits et curieux du choix, alors elle a repris ses histoires pour faire taire les commentateurs.





«Lol vous êtes tellement fous que j’ai supprimé mon commentaire parce que je ne fais pas affaire avec de la négativité quand je viens d’avoir un beau bébé mais je dirai que si vous m’avez vraiment regardé au fil des ans, je l’ai dit plusieurs fois je n’ai regardé aucune télé-réalité pas même le célibataire et c’est pourquoi je ne connaissais pas Jax quand je l’ai rencontré », a-t-elle expliqué.

« Je ne veux pas dire de mal par cela ou la grossièreté de la télé-réalité m’a toujours rendu impatient de regarder. »