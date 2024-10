Jax Taylor demande le divorce d’avec Brittany Cartwright

Des corrections ont également été apportées à d’autres sections : Taylor avait précédemment demandé au tribunal de réserver pour une décision future « la question de la pension alimentaire du conjoint à Cartwright. Dans son dossier modifié, il a demandé qu’il y soit renoncé pour les deux.

Taylor demande également actuellement que tous les biens qu’il a acquis avant son mariage avec Cartright et après la date de leur séparation soient considérés comme des biens distincts et a noté que la nature et l’étendue de ces biens ainsi que les biens communautaires et quasi-communautaires sont encore indéterminés.

Cartright a parfois parlé de sa séparation avec Taylor et de ses effets sur leur fils. Elle a dit à E! News en septembre qu’elle et son ex étaient coparentaux avec Cruz.

« De toute évidence, nous allons tous les deux lui donner la priorité », a-t-elle déclaré lors des Daytime Beauty Awards 2024 au Autry Museum de Los Angeles. « Ça ira quoi qu’il arrive, parce que nous l’aimons tous les deux tellement. Donc, même si Jax et moi nous battons, cela ne se produira jamais entre Cruz. Cela ne sera jamais une chose. »

