Jax Taylor demande à nouveau le divorce d’avec Brittany Cartwright

La deuxième fois, c’est le charme.

Jax Taylor a soumis à nouveau sa demande de divorce jeudi à Los Angeles sous la représentation de l’avocat Mark Vincent Kaplan, selon des documents judiciaires obtenus vendredi par Page Six.

La star de « Valley », 45 ans, a commis quelques erreurs lors de son précédent dossier en se représentant.

Dans les documents initiaux de Taylor, qu’il a soumis à la fin du mois dernier, il affirmait que lui et son ex-épouse, Brittany Cartwright, n’avaient jamais été légalement mariés et lui avaient confié la garde complète de leur unique enfant, Cruz, âgé de 3 ans.

« Bien que Jax ait commis des erreurs en remplissant des formulaires qui sont habituellement remplis par des professionnels du droit qualifiés, ces erreurs seront corrigées sans délai », nous a déclaré mercredi le représentant de l’ancien élève des « Règles de Vanderpump ».

Le représentant n’a pas précisé quelle partie du dossier de Taylor était incorrecte, mais a noté que la garde n’était pas un problème dans le divorce de l’ancien couple.

« Jax et Brittany ont déjà résolu depuis longtemps toutes les questions liées à la garde de Cruz et continueront à travailler ensemble en privé pour le meilleur intérêt de leur fils, qui reste leur principale préoccupation », a ajouté le porte-parole.

Après que les erreurs de Taylor aient fait la une des journaux, Cartwright, 35 ans, a sauvagement réagi dans un commentaire sur Instagram.

« Nous sommes légalement mariés », a-t-elle expliqué publiquement. « Je suppose que remplir des documents est difficile pour certaines personnes. »

Taylor et la native du Kentucky, qui joue également dans « The Valley », se sont mariés dans son État d’origine lors d’une cérémonie en juin 2019 présidée par Lance Bass.

L’ancien membre de *NSYNC a également pesé sur les gaffes de Taylor, répondant au commentaire Instagram de Cartwright : « Je peux le confirmer. Le pasteur Lance a signé les papiers.

Les Bravolebrities ont accueilli leur petit garçon en avril 2021.

Taylor a passé la majeure partie du mois d’août dans un centre de traitement de santé mentale pour patients hospitalisés, expliquant au préalable aux fans qu’il voulait travailler sur ses « graves problèmes de colère » et « aller mieux » pour Cruz.

À son retour de l’établissement – ​​où on lui a diagnostiqué un trouble bipolaire et un trouble de stress post-traumatique, et où il a appris qu’il était narcissique – l’ancien mannequin a reçu des papiers de divorce.

Quelques jours plus tard, Cartwright a abordé le divorce pour la première fois dans son podcast commun avec Taylor, « When Reality Hits ».

« Il m’a fallu de très nombreuses années pour arriver à ce point où j’ai acquis suffisamment de courage et de force pour faire ce qu’il y a de mieux pour moi, me sortir d’une relation toxique et finalement voir ma valeur », a expliqué la belle brune à ses auditeurs.

Les Bravolebrities ont accueilli leur petit garçon en avril 2021. Instagram/@littlebabycauchi

Bien que Cartwright ait été le premier à demander la fin du mariage de cinq ans du couple, une source avait précédemment déclaré à Page Six que Taylor était « à 100 % d’accord » avec la décision. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

Bien que Cartwright ait été le premier à demander la fin du mariage de cinq ans du couple, une source avait précédemment déclaré à Page Six que Taylor était « à 100 % d’accord » avec la décision.

« Il veut juste avoir une relation coparentale amicale », a insisté notre source.

Cartwright a annoncé la séparation du duo sur son podcast en février.

Elle a dit à ses co-stars dans la finale de la saison 1 de « The Valley », diffusée en juin, que Taylor – qui l’a certes trompée quand ils sortaient ensemble – deviendrait « méchant comme un serpent roi » tout en luttant contre les gueules de bois fréquentes. .