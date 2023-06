Jax Taylor critique Tom Sandoval pour avoir contacté sa femme Brittany Cartwright – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jax Taylor n’avait rien de gentil à dire Tom Sandoval après avoir invité sa femme, Bretagne Cartwright, pour voir son groupe, Tom Sandoval & The Most Extras, jouer lors d’un concert récent. Jax, 43 ans, a lancé une diatribe colorée à propos de son ancien V « sourd et égoïste »Règles anderpump co-vedette de l’épisode du vendredi 9 juin de Claudia Osryle podcast de, Le toast. « Son groupe se produisait à Louisville. Il a envoyé un texto à Brittany… « Hey, si vous avez des amis à Louisville, [I would] un plaisir de te voir. Venir [see] mon groupe. Je vais vous obtenir des laissez-passer gratuits », a déclaré Jax. « J’ai regardé le téléphone. Je vais… ‘Es-tu f ****** sérieux?’ «

Le père de l’un d’entre eux a déclaré qu’il avait immédiatement envoyé un texto à Tom, 40 ans, pour ne plus jamais contacter sa femme. « Je suis allé sur mon téléphone et je me suis dit : ‘N’envoie plus jamais de SMS à ma femme. Comment oses-tu. À quel point êtes-vous égoïste et sourd ? Tu réalises que Brittany est amie avec toutes ces filles ? Qu’est-ce que tu penses qu’elle va faire ? », se souvient-il, apparemment agité rien qu’en racontant l’histoire. L’émission à laquelle Tom a invité Brittany, 34 ans, est tombée le 1er juin – juste une semaine avant la sortie de l’épisode du podcast.

Après que Claudia ait étiqueté Tom – dont la liaison avec Raquel Léviss, 28 ans, a été dévoilé en mars – en tant que « narcissique », Jax l’a comparé à un meurtrier. « C’est comme un tueur en série qui tue sa famille et se rend ensuite au bar », a-t-il claqué.

Ce n’est pas la première fois que Jax exprime son dédain envers Tom. En mars, la star de télé-réalité et acteur a qualifié Tom de « diabolique » pour avoir trompé sa petite amie de neuf ans, Ariana Madix, 37 ans, avec leur co-star et ancienne amie d’Ariana. « Ariana est une bien meilleure personne que moi. Si c’était moi, je les assassinerais tous les deux et me rendrais avec le sourire », a-t-il tweeté (puis supprimé) le 30 mars à côté d’une capture d’écran d’un Page 6 tweeter qui disait: « Raquel Leviss a une soirée pyjama chez Tom Sandoval pendant qu’Ariana Madix est absente. »

« Quel putain de crétin ferait ça pour un coup de pub ? » a-t-il ajouté dans un autre tweet supprimé depuis, commentant les spéculations selon lesquelles l’affaire n’était que de la publicité. « Frapper une fille alors qu’elle est déjà dans sa propre putain de maison ? C’est juste un mec diabolique.

Avant cela, Jax a affirmé que Tom avait trompé Ariana à maintes reprises au cours de leur relation de près de dix ans. Il a également émis l’hypothèse que Raquel était une cible facile pour le copropriétaire de Schwartz & Sandy dans une interview du 21 mars avec PERSONNES. « Il y a une raison pour laquelle c’est Raquel. [It’s] parce qu’elle peut être contrôlée », a-t-il émis l’hypothèse. « Ariana est une femme très forte et indépendante – c’est comme ça que Brittany est – mais vous ne pouvez pas la contrôler. Et je pense que Raquel est très facilement influençable. Je pense qu’il aime pouvoir lui dire quoi faire. Je pense qu’elle est très codépendante, et je pense qu’il se nourrit de cela. Il peut la contrôler et elle fera tout ce qu’il dira.

Règles de Vanderpump Le tournage de la saison 11 n’a pas encore commencé et il n’est pas clair si Tom ou Raquel reviendront.

