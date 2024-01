Ja’Whaun Bentley et Jonathan Jones réagissent à la promotion de Jerod Mayo au poste d’entraîneur-chef des Patriots

S’adressant aux journalistes après la conférence de presse d’introduction de l’entraîneur Mayo, Bentley et Jones ont donné le ton du point de vue des joueurs.

“Ma première réaction ? Je veux dire, excité. Hypé, bien sûr”, a déclaré Bentley aux journalistes. “C’est votre poste d’entraîneur. Le gars qui a passé le plus de temps avec nous en tant que défenseur et comme secondeur complet. C’est formidable de voir que vous pouvez faire toutes les bonnes choses et travailler dur chaque jour; que vous soyez un joueur ou entraîneur, vous pouvez voir les dividendes se jouer.

“Nous sommes heureux de voir que la bonne chose s’est produite. La bonne personne a obtenu le poste”, a ajouté Bentley. “Avoir Jerod accède à ce poste, ce n’est pas vraiment surprenant ni trop choquant pour nous.”

Comme beaucoup de joueurs et de membres de l’équipe qui l’ont côtoyé au fil des ans, Bentley et Jones ont souligné le lien de Mayo avec ses joueurs et ses qualités de leadership comme des traits de personnalité qui font du nouvel entraîneur-chef des Patriots le bon entraîneur pour le poste.

“Il y a certaines personnes qui, lorsqu’elles sont dans la pièce, sont attirées par vous. Leur présence est connue, et il [Mayo] est un de ces gars. Quand [Coach Mayo] est dans la salle, les gens vont graviter et les gens vont écouter. Il va attirer l’attention des gens”, a déclaré Jones à Patriots.com.

Dans le même esprit, Bentley a ajouté : « Tout le monde fonctionne différemment. Parce que c’est un entraîneur totalement différent : ce n’est pas Bill. [Belichick]. C’est un entraîneur différent qui trace son propre chemin. Nous avons juste hâte de voir à quoi cela ressemble. En fin de compte, je n’essaie pas de jeter nos attentes sur quoi que ce soit. Nous le prendrons un jour à la fois. Mais nous en sommes tous excités. Nous sommes tous excités. Nous sommes à la mode.”

Selon le nouvel entraîneur-chef des Patriots, un locataire de son régime sera lié aux joueurs de la génération actuelle qui souhaitent plus de transparence.

“La chose numéro un est de développer les gens, et avec cette génération – quand j’ai commencé à jouer, la plupart du temps, l’entraîneur disait quelque chose, et les gars le faisaient. Je pense qu’avec cette génération, vous devez leur montrer que vous prenez soin d’eux avant d’entrer dans la compétence en ce qui concerne les X et les Os”, a déclaré Mayo mercredi.

Pour Bentley, le capitaine des Patriots voit cela comme une force évidente de Mayo à mesure que les choses avancent avec son nouvel entraîneur-chef passant de la salle des secondeurs au poste de chef en Nouvelle-Angleterre.

“Être capable de communiquer avec vos joueurs et d’expliquer, comme il l’a dit, le pourquoi de certaines choses. Parfois, ils disaient : “Non, ne fais pas ça”, et j’aurais aimé que tu me dises pourquoi je ne devrais pas faites-le pour en connaître les répercussions. Donc, si je rencontre cela, je connais la raison plutôt que de dire de ne pas le faire. Je dirais surtout avec [Coach] Mayo étant dans la salle des secondeurs, il vous explique pourquoi”, a expliqué Bentley.

“Dans les salles de réunion, il disait toujours, hé, c’est la défense de ton homme. Je vais te donner cette toile et tu la peins là”, a déclaré Jones. “Il y a certaines choses comme ça. Il a juste une compréhension des joueurs. Il n’est pas loin d’être lui-même un joueur, donc il a définitivement cette perspective.”

Quant aux prochaines étapes, Bentley et Jones sont restés ouverts d’esprit quant à ce à quoi pourrait ressembler une défense dirigée par Mayo à l’avenir. De toute évidence, on pourrait s’attendre à une certaine continuité étant donné le récent succès de la défense et les racines de Mayo dans un projet Belichick.

“Nous verrons. Je pense qu’il y aura un certain niveau de continuité. Je ne pense pas que cela changera trop”, a déclaré Jones à Patriots.com à propos de la direction schématique de la défense sous Mayo, Bentley ajoutant plus tard : ” C’est énorme, mais nous sommes très loin des X et des O. »

Il était important que le secondeur des Patriots soit là en personne pour « mon peuple », a expliqué Bentley lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussé à assister à la conférence de presse d’introduction de Mayo. Jones, quant à lui, a déclaré qu’il était revenu lui-même dans la région après avoir récemment obtenu sa licence de pilote.

Les deux vétérans sont ravis que Mayo ait été promu entraîneur-chef, mais Bentley avait un message aux fans des Patriots qui réclament des réponses immédiates et des actions pour améliorer l’équipe :

“Aux fans de la Nouvelle-Angleterre : prenons-le un jour à la fois. Nous allons le prendre un jour à la fois. La saison vient de se terminer. Nous en prenons tous conscience également. Cela vient essentiellement de se produire. Nous sommes je le laisse toujours pénétrer”, a poursuivi Bentley. “Mais évidemment, nos attentes étaient comme si nous étions juste impatients d’y arriver. Nous sommes enthousiasmés par tout cela.”

Ce fut une journée de bien-être à Foxborough, où toute l’organisation avait le vent en poupe, mais maintenant le vrai travail commence pour Mayo. Les Patriots doivent reconstruire une liste qui était de 4-13 la saison dernière, avec le troisième choix au total et un plafond estimé à 70 millions de dollars.

À ce stade, le président-directeur général, Robert Kraft, a expliqué que l’équipe continuerait d’évaluer les options internes tout en interviewant potentiellement des candidats externes pour assumer davantage de pouvoir en matière de personnel. Mayo a également suggéré qu’il pourrait y avoir des changements dans le personnel d’entraîneurs, qui devrait avoir une hiérarchie et des titres plus traditionnels.

“Tout est encore à l’étude. Évidemment, le staff avec lequel j’ai travaillé n’est pas celui que j’ai choisi, mais tout est en cours d’évaluation”, a déclaré Mayo à propos de son équipe d’entraîneurs incomplète.