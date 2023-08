Jawan X Leo : Shah Rukh Khan et les fans de Thalapathy Vijay unissent leurs forces pour assurer le succès des deux films ; Voici comment

Jawan, le prochain acteur d’action de masse de Shah Rukh Khan, est la propriété la plus en vogue sur les réseaux sociaux. Les fans de la star attendent avec un enthousiasme débordant la bande-annonce du film Atlee. Jawan est spécial pour plusieurs raisons. C’est la première fois que Shah Rukh Khan s’aventure à grande échelle sur les marchés du sud de l’Inde. Le film présente une formidable liste de stars du Sud, à commencer par les magnifiques Nayanthara, Vijay Sethupathi, Yogi Babu, Priyamani, pour n’en nommer que quelques-unes. De plus, la musique est d’Aniruddh Ravichander qui a sa propre base de fans. Désormais, Shah Rukh Khan semble également sur le point de connaître une ouverture exceptionnelle au Kerala.

Jawan : les fans de Thalapathy Vijay viennent à la fête

Comme nous le savons, le Kerala est un marché où les films hindi occupent une ouverture inférieure à celle des États du Tamil Nadu et du Telugu. Mais cette fois, les fans malayalam de Thalapathy Vijay veillent à ce que Jawan y obtienne une ouverture stupéfiante. Même Pathaan a très bien réussi dans le sud de l’Inde pour un film de Bollywood. Ils ajoutent des émissions au Kerala pour Jawan, et les fans de SRK disent qu’ils rendront la pareille lorsque Leo sortira sur les écrans plus tard en 2023. Jetez un œil à ce tweet…

#ThalapathieVijay les fans continuent d’ajouter des émissions de fans pour #SRKc’est #Jawan en Inde du Sud, au Kerala ! Beaucoup #ShahRukhKhan les fans disent qu’ils rendront sûrement la pareille au lien avec #Leo en Inde du Nord. pic.twitter.com/bp7K00QSdZ George ?? (@georgeviews) 25 août 2023

Certainement. j’ai l’intention d’y aller #LEO FDFS ici dans le Gujarat de Vadodara. Nous sommes un groupe de 30 personnes. J’espère qu’ils le publieront ici à part entière. Dr Vardhman (@vardhmandagli) 25 août 2023

Il ne devrait y avoir aucun doute sur le fait que nous ferions la même promotion pour #Leo dans le nord ? Swapnil Tewary (@swapnilsrkian05) 25 août 2023

je regarde #Leo avec mon ami à Calcutta mon premier film de Vijay monsieur au cinéma SRK KA GUERRIER ??? (@don_sunnik) 26 août 2023

Leo Teaser à joindre avec Jawan

De nombreux fans de Thalapathy Vijay souhaitent que le teaser de Leo soit associé à Jawan. Ils estiment que c’est l’occasion idéale de créer du buzz autour du film. Thalapathy Vijay a une petite apparition à Jawan selon les rapports. Leo va venir 30 jours après Jawan. Après le film de Shah Rukh Khan et Atlee, Salaar et Leo ont le buzz maximum. Ram Charan, Allu Arjun, Prabhas et Jr NTR sont quatre stars du sud de l’Inde qui ont une base de fans fidèles dans le nord de l’Inde. Yash les a également rejoint après le succès de KGF 2. Les fans de Thalapathy Vijay souhaitent que la maison de production de Leo tire parti d’une partie du marché du Nord et d’outre-mer avec Jawan.