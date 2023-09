Jawan Vs The Nun II : l’acteur de Shah Rukh Khan donne une rude concurrence à la suite d’horreur pour la première place mondiale

Jawan fait des records au box-office. Le film de Shah Rukh Khan devrait rapporter plus de Rs 200 crores en deux jours. Le film d’action Atlee, chargé d’émotions, de drames et de séquences de combat, est le plus grand film dans de nombreuses régions du monde. Aux Etats-Unis, il existe toujours une demande pour Equalizer de Denzel Washington, qui connaît de bons résultats au box-office. Cette semaine, il doit rivaliser avec The Nun II. Le film d’horreur est réalisé par Michael Chaves. Il semble y avoir la bonne dose de frissons et de sensations fortes pour le public. Mais Jawan règne partout où la diaspora indienne est présente en grand nombre.

Jawan sera-t-il le film n°1 mondial ce week-end ?

Un journaliste qui couvre le secteur cinématographique en Occident a écrit que les fans doivent voir quel film a eu le plus de succès, Jawan ou The Nun II. Ce dernier fait partie de l’univers The Conjuring. The Nun II est plus gore que le premier film de la série.

Ce sera un week-end historique pour #Indeles productions de #Box-officecomme nouveau film #Jawan a rapporté 15,6 millions de dollars à l’échelle mondiale lors de sa journée d’ouverture du jeudi, soit 10,9 millions de #Inde seul. #4 plus grande journée d’ouverture mondiale jamais vue pour les films indiens, et la plus grande journée de 2023 #Pathaança fait 12,8 millions ! pic.twitter.com/lKlYhU4DPG Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) 8 septembre 2023

Ce sera une course passionnante entre #Jawan & #LaNonne2 pour l’ouverture mondiale n°1 ce week-end. Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) 8 septembre 2023

Superproduction indienne #Jawan est arrivé faisant des vagues aux États-Unis #Box-office au numéro 2, avec un chiffre d’affaires de 1,4 million le jour de l’ouverture du jeudi dans 827 cinémas. #4 plus grande journée d’ouverture de tous les temps pour un film indien aux États-Unis, presque à égalité avec également #ShahRukhKhanc’est #PathaanC’est 1,5 million sur 647 salles. Envisager un 6,5M-8,5M pic.twitter.com/7ko4uTEd1J Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) 8 septembre 2023

Jawan : Shah Rukh Khan règne sur le box-office indien

Le film a rapporté près de Rs 53 crores dans la ceinture hindi le deuxième jour. Shah Rukh Khan s’est associé à Nayanthara, Vijay Sethupathi et Atlee pour celui-ci. Mahesh Babu et SS Rajamouli l’ont félicité pour le film. Désormais, ses fans veulent qu’il fasse plus de films avec les cinéastes du sud de l’Inde. Il a Dunki à venir en décembre, qui est un film de Rajkumar Hirani. Les fans de Shah Rukh Khan célèbrent le film comme des fous dans les petites villes de l’Inde.