Jawan : Voici comment Shah Rukh Khan a tourné pour son double rôle de Vikram et Azad dans le film

Shah Rukh Khan a littéralement amené le Tsunami au box-office avec Jawan. La superstar recueille tout l’amour et l’appréciation qui viennent de lui et du Jawan À la manière de l’équipe. Le Atlée et Nayanthara Le film est devenu le plus gros ouvreur et a gagné Rs 129,6 crores le premier jour dans le monde. Shah Rukh prouve une fois de plus qu’il est le Baap du divertissement après Pathaan. Parler de JawanSRK jouera un double rôle, c’est-à-dire en tant que Vikram Rathore et Azad. Voici comment il a tourné les scènes.

Le corps de Shah Rukh Khan révèle comment Jawan a été abattu

Prashant Walde, qui joue le double du corps de Shah Rukh Khan dans Jawan, a partagé quelques scoops sur les plateaux du nouveau film sur le tournage de scènes avec la superstar. Il partage que la star de Shah Rukh Khan a une scène dans laquelle il serre dans ses bras son sosie de père et qu’une chose très intéressante s’est produite pendant le tournage. Lorsque Shah Rukh était dans le look du jeune fils, Prashant révèle qu’il avait le look plus âgé et quand il est devenu plus jeune, SRK est devenu plus âgé. C’était pour tourner les scènes en gros plan. Comme les looks sont assez différents des films précédents de SRK, ils seraient préparés quotidiennement. Et seuls deux looks ont été tournés en une journée, révèle Walde à Aaj Tak, citant un portail d’informations sur le divertissement.

Shah Rukh Khan comme Vikram Rathore et Azad

Les fans adorent Shah Rukh Khan dans Jawan. Bien qu’il soit entièrement aimé, son personnage de Vikram Rathore a retenu davantage l’attention. Visuels des théâtres chaque fois que Srk faisait son entrée ou jouait une scène dans le rôle de Vikram, des sifflets et des applaudissements tonnaient dans les théâtres. Les fans du monde entier font la fête Jawan à leur façon. Ce n’était rien de moins qu’une célébration.

Regardez cette vidéo de Jawan lancement audio ici :

Jawan collecte au box-office jour 1

Parler du Jawan collection au box-office, le film a frappé Rs 129,6 crores comme indiqué précédemment. En parlant des collections Nett India, Jawan a réalisé une activité de Rs 74,50 crores, selon Sacnilk. Les collections au box-office hindi sont de Rs 65,50 crores, les collections tamoules sont de Rs 5,30 crores tandis que les collections Telugu sont de Rs 3,70 crores. Et selon les analystes commerciaux, Jawan pourrait atteindre Rs 500 crores d’ici une semaine.

Jawan met également en vedette Nayanthara, Vijay Sethupathi, Sanya Malhotra, Ridhi Dogra et bien d’autres dans des rôles clés. Deepika Padukone et Sanjay Dutt ont des apparitions dans le nouveau film.