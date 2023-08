Jawan : Vijay Sethupathi révèle comment Shah Rukh Khan a ruiné ses chances de trouver l’amour de sa vie

Tout le monde ne parle que de Shah Rukh Khanle nouveau film Jawan. Les réalisateurs mettent tout en œuvre pour créer le plus de buzz possible autour du film. Le film réalisé par Atlee met en vedette des acteurs prolifiques comme Vijay Sethupathi, Nayanthara et plus encore dans des rôles clés. Bien que Shah Rukh Khan ne mène pas beaucoup d’interviews, l’acteur a assisté au grand événement de lancement audio organisé à Chennai. C’était un événement extravagant auquel assistaient les plus grandes stars. Toutes les stars étaient également à leur meilleur. Vijay Sethupathi a fait une révélation très drôle sur sa vie amoureuse à l’école.

Vijay Sethupathi dit qu’il a enfin cherché à se venger

Lors de l’événement, Vijay Sethupathi a expliqué qu’il avait le béguin pour une fille à l’école, mais qu’elle était une grande fan de Shah Rukh Khan. Il a ensuite plaisanté en disant qu’il avait finalement cherché à se venger de Shah Rukh Khan en étant le méchant de Jawan. Il disait : « Quand j’étais à l’école, j’étais amoureux d’une fille. Mais elle ne le savait pas. Chaque Jaanu a un bélier après tout (référence à son film ’96 de 2018). Mais cette fille était amoureuse. avec SRK. Il m’a fallu de nombreuses années pour me venger. Bien sûr, Shah Rukh Khan a eu une réponse pleine d’esprit. L’acteur a ensuite plaisanté en disant que Vijay Sethupathi cherchait peut-être à se venger de lui dans le film, mais qu’il ne pouvait pas lui enlever ses filles.

Regardez la vidéo de l’événement de lancement audio de Shah Rukh Khan

L’événement a été un HIT car de nombreux éléments intéressants ont été partagés par les stars. Le monteur Ruben a ajouté que Shah Rukh Khan lui avait demandé de couper certaines parties du film tout en les rognant afin que le travail des autres acteurs ne soit pas vain. Le directeur artistique Muthuraj a remercié Shah Rukh Khan pour avoir accepté de tourner à Chennai, créant ainsi des emplois pour près de 3 000 personnes.