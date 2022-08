Jawan : Vijay Sethupathi facture un montant ÉNORME pour jouer dans le film de Shah Rukh Khan ? [Read Deets]

Shah Rukh Khan vedette Jawan est l’un des films les plus attendus de 2023. Le film est réalisé par le cinéaste sud Atlee et met en vedette Lady Superstar, Nayanthara dans le rôle principal féminin. Caractéristiques de Jawan Vijay Sethupathi en tant qu’antagoniste, et tout le monde est impatient de voir sa confrontation avec Shah Rukh Khan sur grand écran. Eh bien, Sethupathi est un grand nom du Sud, et surtout dans chaque film, il impressionne tout le monde par sa performance. Ses deux dernières sorties Kaathuvaakula Rendu Kaadhal et Vikram ont été fantastiques au box-office.

Maintenant, selon un rapport de Pinkvilla, Vijay Sethupathi a facturé un montant énorme de Rs. 20 crores pour jouer à Jawan. Une source a déclaré au portail que Vijay avait augmenté ses frais de Rs. 15 crore à Rs. 20 crore après avoir reçu la réponse incroyable pour sa performance à Vikram.

La source a ajouté que pour jouer dans Jawan, Vijay a dû quitter deux films. Mais le personnage qu’Atlee a donné est si puissant qu’il n’a eu aucun problème à perdre d’autres films.

La source a révélé que Shah Rukh Khan est quelqu’un qui respecte le talent et croit que chaque acteur mérite d’être grassement payé. Vijay est l’un des meilleurs acteurs que nous ayons dans l’industrie, donc la superstar ne voulait pas de situation gênante en demandant une réduction sur sa rémunération.

Eh bien, avant Jawan, Vijay pourrait faire ses débuts à Bollywood avec Merry Christmas ou Mumbaikar. Le premier est réalisé par Sriram Raghavan et met également en vedette Katrina Kaif dans le rôle principal. Mumbaikar est réalisé par Santosh Sivan et comprend également Vikrant Massey, Tanya Maniktala et d’autres.

Il a été rapporté que Vijay Sethupathi sera vu dans Pushpa 2 en tant qu’antagoniste. Cependant, il y a quelques jours, son publiciste a précisé que l’acteur serait considéré comme un méchant dans le film de Shah Rukh Khan et qu’il n’avait signé aucun autre film.