Jawan va créer l’histoire sur le plus grand écran du monde en Allemagne, voici ce que cela signifie pour Shah Rukh Khan

Qui n’est pas excité pour Jawan? Shah Rukh KhanLe film de avec Atlee est l’un des films les plus attendus de l’année. Dans les 10 jours, Jawan arrivera sur les écrans et les fans sont incapables de retenir leur enthousiasme. Le buzz autour du film parle de lui-même. Jawan devrait être un énorme succès. Est-ce que ce sera à égalité avec Pathaan ou pas, on ne le sait pas encore, mais il est entendu que le nouveau film de Shah Rukh Khan Jawan va pointer en grand nombre. Même à l’étranger, Jawan semble être en passe de devenir une autre success story de Shah Rukh Khan. Il a même marqué l’histoire en devenant le premier film indien projeté sur le plus grand écran du monde en Allemagne. Il sera projeté sur le gigantesque écran IMAX permanent Traumpalast à Leonberg, en Allemagne. Voici le décodage de Shah Rukh Khan et de son fandom en Allemagne.

Shah Rukh Khan fait partie des stars les plus aimées d’Allemagne

Shah Rukh Khan a ses fans répartis à travers le monde. L’acteur bénéficie également d’un énorme public en Allemagne. A tel point que lors de la sortie de Pathaan, ses fans en Allemagne ont tout mis en œuvre pour faire du film un grand succès. Il existe des rapports suggérant que Pathaan réussi à battre Yash KGF2 collection à vie en Allemagne simplement grâce à ses réservations anticipées. Comme le rapporte Aaj Tak, Pathaan a gagné plus de 150 000 euros en Allemagne grâce à ses réservations anticipées.

Voulez-vous assister à l’engouement pour Shah Rukh Khan en Allemagne ? Regardez cette vidéo de fans inconditionnels dansant sur Jhoome Jo Pathaan dans un froid glacial.

@iamsrk L’Allemagne a également dansé avec vous. En moins degrés Celsius ? J’espère que vous reviendrez un jour. pic.twitter.com/sAaP2rrvus Maleika EA – srk1000faces ?? (@srk1000faces) 6 février 2023

Les films de Shah Rukh Khan créent l’histoire en Allemagne

Il n’est pas nouveau que Shah Rukh Khan bénéficie d’un tel nombre de fans en Allemagne. En fait, cela remonte à Dilwale Dulhania Le Jayenge. Saviez-vous que le film est sorti en Allemagne sous le titre Wer Zuerst Kommt, Kriegt Die Braut ? Même à l’occasion du 25ème anniversaire du film, Dilwale Dulhania Le Jayenge a été réédité en Allemagne.

De plus, un rapport publié sur medium.com suggère que le film de Shah Rukh Khan Kabhie Khushi Kabhie Gham a été le premier film indien diffusé à la télévision allemande grand public. Le fandom de Shah Rukh Khan ne se limite tout simplement pas à l’Inde, mais cela prouve qu’il est le roi de cœur du monde entier. Il est également largement couvert par les médias internationaux.

Shah Rukh Khan reconnaît l’amour

Ce n’est pas que Shah Rukh Khan ignore l’amour et l’appréciation que ses fans allemands lui portent. Lors de son discours à Londres alors qu’il acceptait son doctorat en philanthropie à l’Université de droit, Shah Rukh Khan a mentionné ses fans allemands. Tout en parlant de la façon dont les émotions et les sentiments lient les gens, il a déclaré : « Je me souviens avoir rencontré des fans en Allemagne par une glaciale soirée d’hiver. Aucun d’entre eux ne parlait un mot d’hindi, ils m’ont dit qu’ils n’avaient même pas encore regardé mes films sous-titrés. ils ont tout compris. »

Volonté Jawan être un succès aussi ?

Cela ne surprendra personne si Jawan avec Shah Rukh Khan, Nayanthara, Deepika Padukone, Vijay Sethupathi et bien d’autres, crée également l’histoire en Allemagne. Le film fait déjà des ravages au box-office américain avec ses réservations anticipées. Apportez-le!