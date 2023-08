Jawan va créer l’histoire dès le premier jour au box-office : 1 100 billets vendus à l’avance en réservant à Mumbai en quelques minutes

Shah Rukh KhanLa manie est de retour et comment ; les fans de la superstar ont attendu avec haleine pendant 4 longues années avant de le reprendre au box-office, et après avoir marqué l’histoire avec Pathaan, il est prêt pour Jawan, et même ses fans sont prêts à le voir à nouveau dans un avatar inédit. Et le dernier rapport indique que Jawan va créer l’histoire avec la collecte du premier jour au box-office, puisque 1 100 billets ont été vendus en quelques minutes à Mumbai alors que les réservations à l’avance de Jawan ont commencé en Roi Khanla ville. Aujourd’hui Shah Rukh Khan a laissé un aperçu de son prochain single de Jawan, ‘Pas Ramaya Vastavaiya‘. Quelques heures plus tard, les réalisateurs ont ouvert les réservations pour le film et vous pouvez voir la folie.

Ouais pour shuruaat hai… Les nombreux visages de la justice… ouais teer hain… abhi dhaal baaki hai yeh anth hai abhi kaal baaki hai. Ouais poochta hai khud se kuch…. abhi Jawaab baaki hai. Il y a un but derrière chaque visage. Mais ce n’est que le début… Attendez l’As !!!#Jawan pic.twitter.com/0eEbqd7SXg Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 août 2023

Jawan bat Prabhas Saalar

Jawan se prépare à un démarrage monstrueux non seulement en Inde mais dans le monde entier, et il a été rapporté plus tôt que son film avait franchi la barre des 200 $ dès le premier jour au box-office américain, ce qui signifie Jawan a déjà battu la superstar Prabhas Saalar en ce qui concerne les réservations à l’avance.

Jawan les réservations à l’avance créeront une référence sur les marchés nationaux

Shah Rukh Khan les fans visent à créer une référence en matière de vente de billets à l’avance sur les marchés nationaux, et ils affirment qu’après la bande-annonce de Jawan, les réservations ne toucheront que le ciel.

Alors que Shah Rukh Khanqui crée une hystérie inimaginable autour de sa prochaine sortie Jawan, a été interrogé par un utilisateur sur les réseaux sociaux lors de son #AskSRK sur Twitter qu’il n’aime pas la bande-annonce et est-ce que ça va s’il ne regarde pas le film, le roi of wit a eu la meilleure réponse et a déclaré qu’il devrait être une personne positive dans la vie et non une personne des médias sociaux qui parle toujours négativement.

Shah Rukh Khan a même promis qu’il aurait non seulement cinq looks mais plusieurs looks dans Jawan, et les fans seront étonnés. Pour l’instant, les fans attendent avec impatience la bande-annonce de Jawan, qui sortira le 25 septembre 2023.