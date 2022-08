Jawan : Thalapathy Vijay fera une apparition dans la vedette de Shah Rukh Khan ? Voici la VÉRITÉ derrière l’image VIRALE

Shah Rukh Khan et Deepika Padukone sont actuellement à Chennai en train de tourner pour Atlee’s Jawan. C’est l’un des films les plus attendus de 2023, et bien que Nayanthara soit le rôle principal féminin du film, Deepika y fera une apparition. Il y a aussi des rapports que SRK sera vu dans un double rôle dans le film. Cependant, il n’y a aucune confirmation à ce sujet. Pendant ce temps, aujourd’hui, une photo de Thalapathie Vijay et Shah Rukh Khan est devenu viral sur les réseaux sociaux. Les fans de Vijay sont excités car ils pensent que l’acteur a fait une apparition à Jawan. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Thalapthy Vijay camée dans #Jawaan ? Ça se passe ra eleyy ?? pic.twitter.com/DK710YigcB Peter Quill (@i_peterquill) 24 août 2022

Cette image est devenue virale dans les actualités du divertissement et même s’il sera formidable de regarder ensemble Shah Rukh Khan et Thalapathy Vijay sur grand écran, l’image qui est devenue virale est fausse. C’est une photo de SRK et Baba Siddiqui de la soirée iftar de ce dernier et quelqu’un l’a éditée.

Quelques malentendus entre#ThalapathyVijay Ventilateurs Les photos circulent comme les dernières photos de #Jawaan décors mais photos de #ShahRukhKhan sont de la fête Iftar et ce n’est pas le dernier Rt et répandre !! #Jawan | #Atlee pic.twitter.com/yrsjmQA5kV MASRUR SRKian (@Masrur2srk_) 24 août 2022

Donc, pour l’instant, il est clair que Thalapathy Vijay n’a pas de camée à Jawan. Mais nous sommes sûrs que les fans des deux acteurs seraient intéressés à les regarder ensemble sur grand écran.

Jawan aurait également joué Sunil Grover, Sanya Malhotra et Priyamani. Le film devrait sortir le 2 juin 2023.

Outre Jawan, Shah Rukh Khan sera vu à Pathaan et Dunki. Pathaan, qui met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham, devrait sortir le 25 janvier 2023. Dunki, réalisé par Rajkumar Hirani, met également en vedette Taapsee Pannu dans le rôle principal. Le film sortira sur les grands écrans à Noël 2023.