Jawan Teaser : la vedette de Shah Rukh Khan aura de nombreux hauts et plus de masala que ses films précédents [Check Exciting Deets]

Shah Rukh Khan se prépare maintenant pour Jawan avec Nayanthara et Vijay Sethupathi. Le Atlée-réalisé est l’un des thrillers d’action les plus attendus du pays. Shah Rukh Khan a déjà livré un énorme succès avec Pathan plus tôt cette année et maintenant, tous les regards sont tournés vers son prochain qui est Jawan. Depuis longtemps, les fans demandent une mise à jour sur Jawan. Le buzz autour du film est assez élevé malgré le retard de la sortie. Jawan devait sortir en juin mais a été reporté de quelques mois. Mais nous voici avec quelques mises à jour intéressantes sur le Jawan Teaser cela vous laissera excité.

Les détails de Jawan Teaser révélés

Une mise à jour dans un portail d’informations sur le divertissement révèle que le teaser Jawan de Shah Rukh Khan est tout ce à quoi on pourrait s’attendre et plus encore. Koimoi.com révèle quelques détails intéressants et passionnants du teaser du film. La source qui a pu regarder le teaser de Jawan dit que le teaser de Jawan a tous les masala qui manquaient à Raees d’une manière ou d’une autre. Et qu’il n’y a pas un mais plusieurs sommets. Shah Rukh Khan est au top de sa forme dans le film d’Atlee. Et la source ajoute que la superstar est plus maussade qu’il ne l’était Deepika Padukone et John Abraham avec Pathaan. Oui, tu l’as bien lu.

Regardez le court aperçu vidéo de Jawan avec Shah Rukh Khan ici :

Shah Rukh Khan dans Jawan réalisé par Atlee

La source dit que sous la vision d’Atlee, Shah Rukh Khan est devenu un monstre pour Jawan. Et ça va juste être incroyable sur les grands écrans. Le teaser de Jawan ne dévoilera pas tout ou un peu trop, mais en donnera juste assez pour maintenir le flamboiement et le battage médiatique autour de Jawan dans la ferveur. La source dit que le teaser de Jawan est tel qu’il peut également être considéré comme une bande-annonce qui maintiendra le buzz jusqu’à la sortie du film. La source ajoute que le buzz sera à son plus haut niveau après le lancement du teaser.

Le Jawan Teaser servira non seulement tous les fans de Shah Rukh Khan, mais aussi tous les amateurs de films masala. Shah Rukh Khan a récemment fait le point sur le teaser de Jawan et tous les autres actifs en disant que tout se prépare et sortira à temps.