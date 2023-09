Jawan Sunday Box Office Collection Première estimation : le film de Shah Rukh Khan « incroyable », historique pour Bollywood ; s’exclame un expert en commerce [Exclusive]

Jawan, Shah Rukh Khan et Atlee’s Le film crée des jalons pour le box-office indien comme aucun autre. Il a dépassé tous les films de Bollywood avec un nombre record de Rs 68 crores seulement dans la ceinture hindi samedi. C’est énorme et sans précédent. L’expert commercial Taran Adarsh ​​a fait l’éloge de la superstar et du contenu de Jawan pour la même chose. Il a déclaré : « C’est littéralement incroyable. Samedi n’était même pas une fête nationale. Près de Rs 70 crores provenant d’une seule langue, c’est stupéfiant. Je n’ai rien vu de tel au cours de mes 40 années d’activité. C’est merveilleux. ! »

Shah Rukh Khan établit une référence impossible avec Jawan

Taran Adarsh ​​a ajouté : « Je m’attends à près de Rs 70 crores dimanche. Malgré le match, les gens se précipitent vraiment pour le film. Le congé sabbatique de cinq ans de SRK a rendu les gens vraiment affamés pour ses films. De plus, le contenu a » a travaillé énormément, touchant des millions de personnes. Il sera très difficile pour n’importe quelle star de Bollywood de battre ces records qu’il a établis. » Ses deux films de 2023, Pathaan et Jawan établissent des records quotidiens pour Bollywood. Des entreprises comme Anand Mahindra aux sportifs, les gens sont amoureux de Jawan.

Personne de mieux que Shah Rukh Khan pour de tels jalons

Le producteur et expert en affaires cinématographiques Girish Johar a également fait l’éloge de Shah Rukh Khan. Il a déclaré : « Jawan a gagné entre 16 et 17 millions de dollars ce week-end dans toutes les langues. C’est un sommet pour l’industrie cinématographique indienne. Les gens reconnaissent le marché indien. Jawan a fait remarquer au monde les films de Bollywood. Et qui de mieux que Shah Rukh Khan pour ramener la vedette. »

Jawan a propulsé Shah Rukh Khan à un nouveau niveau de célébrité. Du monde du commerce aux médias, tout le monde essaie de saisir l’ampleur de ce succès. Jawan met également en vedette Nayanthara, Vijay Sethupathi, Yogi Babu, Ridhi Dogra, Sunil Grover, Sanya Malhotra, Eijaz Khan et d’autres.

Les rapports suggèrent que Jawan a déjà franchi Rs 75 crores en Inde dans toutes les langues. C’est historique pour Shah Rukh Khan.