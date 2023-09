Jawan Success Party : l’adorable baiser de Deepika Padukone à Shah Rukh Khan fait fondre le cœur des fans [Watch Video]

La fête du succès était une célébration de l’énorme réussite de « Jawan », et ce moment d’affection entre Deepika et Shah Rukh a ajouté une touche de magie supplémentaire à cette occasion déjà joyeuse. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent pourquoi nous aimons tant Bollywood : le glamour, le talent et les véritables amitiés qui fleurissent au milieu des paillettes et du glamour. Shah Rukh Khan est impressionné par Deepika Padukone et n’est que fier et heureux de son voyage. Deepika était remarquable à Jawan ; son apparition spéciale est considérée comme la meilleure partie du blockbuster, et tout le monde salue Deepika Padukone pour avoir choisi ce rôle. Et maintenant, lors de l’événement à succès de Jawan, Shah Rukh Khan a été vu en train de s’extasier sur Deepika, et il l’a qualifiée d’actrice de grande taille. Le doux baiser de Deepika Padukone sur la joue de Shah Rukh Khan lors de la soirée à succès « Jawan » laisse les fans impressionnés et remplis de bonheur. L’alchimie entre les deux étoiles brille de mille feux. Regardez la vidéo pour en savoir plus.