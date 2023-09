Jawan : Shah Rukh Khan-starrer réécrit l’histoire du box-office et franchit les 500 crores le jour 5

La performance impressionnante du film le plus récent de Shah Rukh Khan, Jawan, au cours de son premier week-end prolongé, lui a valu le titre de plus grand box-office de week-end de l’histoire du cinéma indien. Sorti le 7 septembre, le film a rapidement dépassé la barre des Rs 500 crore de recettes au box-office mondial en seulement cinq jours. L’euphorie de Shah Rukh Khan est quelque chose que personne ne pourra jamais égaler dans l’histoire du cinéma indien. Réalisé sous la bannière de Red Chillies Entertainment, le réalisateur Atlee était l’un des films les plus attendus de Shah Ruikh Khan. Le film met en vedette de nombreux autres acteurs de premier plan, notamment Nayanthara, Vijay Sethupathi, Sunil Grover, Priyamani, Sanya Malhotra et Ridhi Dogra, entre autres. « Jawan » présente également l’actrice Deepika Padukone dans une longue apparition. Depuis sa sortie, le film a reçu d’énormes réactions du public et des critiques élogieuses de la part des critiques. Il n’est pas surprenant que ce film soit devenu une sensation au box-office. Les recettes au box-office de Jawan ont dépassé toutes les attentes, ce qui en fait l’un des films Bollywood les plus rentables de l’année.