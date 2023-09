Jawan : Shah Rukh Khan remercie personnellement les fan clubs du monde entier d’avoir regardé le nouveau film ; stylos note de gratitude [Check Tweets]

Jawan La manie se propage à travers le monde depuis plusieurs mois maintenant. Shah Rukh Khan les fans du monde entier sont devenus gaga devant Jawan avant même sa sortie. Que ce soit avec les chansons sorties ou certains aperçus et sans oublier le lancement audio de Jawan dans le Sud. Et maintenant (après la sortie), SRK est de nouveau en train de gagner les cœurs comme Vikram et Azad cette fois. En parlant de fans, Shah Rukh Khan a pris son pseudo X (Twitter) et a remercié ses fans du monde entier pour leur amour pour Jawan.

Shah Rukh Khan remercie ses fans du monde entier

Que ce soit de Chennai à Nanded, Jalgaon, Pérou, Autriche, Canada, Michigan, Singapour, Allemagne, Sir Lanka, Népal et bien d’autres villes et pays, les fans ont fait la fête. JawanC’est comme une sorte de festival. Des gâteaux ont été coupés, des théâtres entiers ont été réservés par certains fan clubs, faisant un voyageur debout de 50 à 60 pieds de haut, des pétards, des coupes de cheveux, etc. Jawan la manie a saisi le monde entier. Shah Rukh Khan a répondu aux tweets des fan clubs qui ont partagé des photos et des vidéos de ses fans lors des célébrations du premier jour du premier spectacle. Shah Rukh a répondu avec humour à certains messages. Jetez un œil aux tweets de SRK ici :

Merci Michigan !!! https://t.co/rPtM4BeV5l Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci!!! C’est très mignon! Maintenant, quand regardes-tu le troisième ? Ha ha https://t.co/PweRhCDhRe Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

J’adore l’enthousiasme de l’Allemagne. Merci!! S’il vous plaît, envoyez-moi plus de vidéos de vous dansant. J’adore !!! https://t.co/sIWrFyJ50p Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci à toutes les personnes formidables qui ont eu le temps de regarder #Jawan en Autriche!!! Heureux de vous voir tous au cinéma !! https://t.co/3zIV0VzwSU Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Génial, ça me donne envie de participer et de danser aussi !!! Merci mes Zinda Bandas ! https://t.co/OBLHYwWPOu Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Je suis heureux d’apprendre que vous avez tous apprécié Singapour !!! J’vous aime tous . https://t.co/BiwguEtYu3 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci Odisha !!! https://t.co/TC1cgjeDFT Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci Népal !!! Beaucoup d’amour et de vœux à chacun d’entre vous !!! https://t.co/BVG4nCKkvl Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci!! Maintenant, demandez à vos amis et à votre famille à New York de regarder le film ce week-end et envoyez-moi d’autres photos d’eux souriants !!! https://t.co/0VOZqPeAx7 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci à tous ceux qui ont eu la chance de voir le film à Manchester !!! Heureux de voir que vous l’appréciez tous. https://t.co/qfF1DiOEEf Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Vous voir tous célébrer me rend très heureux !!! Merci Dubaï .. continuez à envoyer des vidéos et des photos !!! https://t.co/SdGvlHr6Uf Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

A revoir ce week-end, vous avez dû rater quelques dialogues à cause de l’excitation !!!! J’vous aime tous! https://t.co/eSLY6b7Tkw Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci l’équipe !!! Heureux de voir les célébrations. Je vous aime tous https://t.co/ZmmTFsEgy7 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci!!! Heureux de vous voir tous ! https://t.co/tH2ipNjkFC Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci à l’équipe Bhusawal !!! J’adore l’énergie, mon amour à vous tous ! Très sucré! https://t.co/s8YFXshW51 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Waouh chef !!! Et bon courage les filles !!! Je suis heureux de vous voir passer un si bon moment !!! Merci pour l’amour https://t.co/FkAqAdcz7U Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

J’espère que vous avez tous apprécié le film, merci à la merveilleuse équipe de Toronto !! https://t.co/vevhGyIyjX Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Beaucoup d’amour à vous tous qui avez rendu le FDFS si spécial à Nagpur ! https://t.co/KCLyit36XV Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci . Reconnaissant pour l’amour !!! J’vous aime tous! https://t.co/2HABm0PuDj Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Ouah!!! Merci à tous ! Le chef est prêt !! C’est bon d’y retourner les filles ? https://t.co/bTSkW7zLyn Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Wow, merci à tous pour cela ! Beaucoup d’amour à vous tous pour avoir rendu cela possible https://t.co/2U9WgyQGml Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Très gentil Jalgaon !!! Merci de la part de l’équipe #Jawan!! https://t.co/D5LFaPoNeS Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci et amour à vous tous à Ahmedabad !!! https://t.co/6TQMvsvGXc Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci à tous !!! Content que le film vous ait plu ! Je t’envoie de l’amour #Jawan https://t.co/mOcApAbbJP Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci pour tout l’amour, Pérou. J’espère que vous avez aimé le film ! Je vous envoie de l’amour et du bonheur !!! https://t.co/MfGSnkTkOE Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Merci à l’équipe Chittoor d’avoir aimé #Jawan comme tu le fais !!! Je vous aime tous . https://t.co/txrV7pjSqz Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Wow tout le #Jawan regarde sur une bannière merci Chennai !!! https://t.co/bpuBk3BPxR Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Shah Rukh Khan écrit une note de gratitude

Avant de signer, Shah Rukh Khan a publié une note de gratitude générique pour tous les fans dans laquelle il leur a demandé à tous de rester en sécurité. Il leur a également demandé de continuer à lui envoyer des vidéos et des photos d’eux tout en profitant Jawan dans les salles de cinéma. Il a partagé qu’il reviendrait pour voir plus de leurs vidéos plus tard. « En attendant, faites la fête avec Jawan au théâtre. Beaucoup d’amour et de gratitude », a tweeté SRK sur X. Découvrez la note de gratitude de Shah Rukh ici :

Merci pour tout l’amour et l’appréciation pour #Jawan!! Restez en sécurité et heureux. Continuez à envoyer des photos et des vidéos de vous tous en train de regarder des films. Et je reviendrai bientôt pour les voir tous ! D’ici là, faites la fête avec Jawan au cinéma !! Beaucoup d’amour et Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 septembre 2023

Regardez la vidéo de Jawan avis public ici :

BollywoodLife a donné Jawan 3,5 étoiles et a salué Shah Rukh Khan comme le baap du divertissement. Bien qu’il soit bien dans le rôle d’Azad, son rôle de Vikram vous fera siffler pour lui. Jawan a des scènes d’action à indice d’octane élevé dans le film qui sont brutes et audacieuses. Outre l’action et le frisson, il y a aussi une touche de comédie et SRK sert bien, comme toujours. Réalisé par Atlee, Jawan marque les débuts de Nayanthara à Bollywood. Vijay Sethupathi joue le principal antagoniste.