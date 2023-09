Jawan : Shah Rukh Khan réagit au fait de devenir chauve pour le film d’Atlee et déclare « C’est la première et la dernière fois… »

Shah Rukh Khan est tout prêt pour la grande sortie de son prochain acteur Jawan. Dirigé par Atléele film met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi dans des rôles principaux et Deepika Padukone dans une apparition spéciale. La bande-annonce de Jawan a été dévoilé jeudi par les créateurs, mettant en vedette Shah Rukh dans jusqu’à 8 avatars différents. L’acteur était à Dubaï pour assister au grand événement de lancement de la bande-annonce de Jawan à Burj Khalifa, où il a également parlé de devenir chauve pour le film.

Shah Rukh Khan réagit au fait de devenir chauve Jawan

Toujours aussi élégant, Shah Rukh est arrivé pour le grand événement de lancement de la bande-annonce avec son style et son style ultra cool. Alors que l’acteur portera plusieurs looks pour le film, l’un de ses looks rend la star complètement chauve. Parlant de la même chose, Shah Rukh a déclaré que c’était la première et la dernière fois qu’il le ferait pour un film.

« J’ai aussi été chauve, et c’est quelque chose que je ne serai jamais de ma vie. C’est la première et la dernière fois que je suis chauve. Abhi aap logon ke liye main ganja bhi ho gaya hoon. Toh issi ki izzat ke liye chale jana. Kya pata mauka mile na mile mujhe dobarara ganja dekhne ka », a déclaré Shah Rukh lors de l’événement de lancement de la bande-annonce de Jawan.

À propos Jawan Bande-annonce

La bande-annonce de Jawan est sorti le 31 août. La bande-annonce de 2 minutes et 45 secondes présentait Shah Rukh dans un avatar massif. La bande-annonce présentait également Vijay Sethupathi dans le rôle du méchant, Kaali. Présenté comme un thriller d’action à indice d’octane élevé qui retrace le parcours émotionnel d’un homme prêt à réparer les torts de la société, le film sortira dans le monde entier le 7 septembre 2023.

Jawan fera face à une rude concurrence au box-office contre celui de Sunny Deol Gadar 2. Le film franchit chaque jour de nouvelles étapes et a collecté plus de Rs 480 crore dans les 3 semaines suivant sa sortie. Alors que Gadar 2 vise à briser le règne de Shah Rukh Khan Pathaan record de devenir le film hindi le plus rentable de tous les temps, Jawan devrait arrêter le Gadar 2 tempête.