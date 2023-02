Jawan : Shah Rukh Khan partage son expérience de travail avec Nayanthara ; énumère les qualités dont il est très impressionné

Shah Rukh Khan surfe sur le succès retentissant de son dernier film Pathaan. L’acteur est devenu un blockbuster en un rien de temps, battant plusieurs records et établissant une nouvelle référence pour d’autres films, cinéastes et acteurs. Pathan a marqué son retour à l’écran après 4 ans mais maintenant il sera ensuite vu dans Jawan et Dunki. La superstar a partagé son expérience de travail avec Nayanthara à Jawan.

L’acteur est connu pour interagir avec ses fans via les réseaux sociaux. À intervalles réguliers, il anime des sessions Ask SRK sur Twitter. Cette fois encore après le succès de son film d’action Pathaan, Shah Rukh Khan a interagi avec ses fans via #AskSRK. Un fan curieux de connaître son expérience avec Nayanthara lui a demandé comment c’était de travailler avec l’actrice tamoule. Il a également demandé à l’acteur de nommer quelque chose de spécial à son sujet.

Shah Rukh Khan jouera aux côtés de Nayanthara dans le réalisateur Jawan d’Atlee. Partageant son expérience avec l’actrice, il l’a qualifiée de fantastique. L’acteur a également mentionné que Nayanthara est gentil et parle si bien toutes les langues. Le roi de Bollywood figurera également aux côtés de Vijay Sethupathi dans le même film. Au cours de la même session, un autre utilisateur de Twitter a demandé à Khan de partager son expérience de travail avec Vijay Sethupathi. Shah Rukh Khan l’a appelé trependous et un peu de folie.

Elle est très douce. Parle si bien toutes les langues. Expérience fantastique. J’espère que vous l’aimerez tous dans le film. https://t.co/kolfizUro1 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 4 février 2023

Jawan est un thriller d’action écrit et réalisé par Atlee Kumar. Le film met en vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi et Sanya Malhotra dans les rôles principaux. On dit aussi que Deepika Padukone jouera un rôle dans le film. Le film est produit par Red Chillies Entertainment et devrait sortir le 2 juin 2023.

Sur le front du travail, Shah Rukh ne tarit pas d’éloges sur Pathaan. Ensuite, il sera vu dans Jawan d’Atlee. Il a le prochain film de Rajkumar Hirani intitulé Dunki dans le pipeline qui sortira en décembre 2023.