Jawan : Shah Rukh Khan filme un thriller de braquage sur fond de vengeance ? Voici ce que nous savons [Exclusive]

Il y a d’énormes attentes parmi le public en général pour assister à la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan sur grand écran un fait prouvé par la façon dont le SRK camée dans Brahmastra a reçu des éloges omniprésents, même par ceux qui n’ont pas particulièrement aimé le film. Alors imaginez à quel point le public aspire à voir Shah Rukh de nouveau sur grand écran dans un rôle à part entière, après l’avoir vu pour la dernière fois en 2018, dans le décevant Zero. Eh bien, là-dessus non, le Baadshah de Bollywood a Pathan, Jawan et Dunki alignés dans cet ordre. Et maintenant, nous avons mis la main sur un palpeur de ce qu’est peut-être l’intrigue de Jawan.

Film bollywoodien Brahmastra fait exactement ce dont il avait besoin lors de son deuxième week-end au box-office. Publiez un week-end d’ouverture formidable et des prises décentes pendant le reste de la semaine 1, le Ayan Mukerji réalisateur, produit par Karan Johar, avait encore besoin d’une énorme croissance pour son deuxième vendredi en raison de son budget gigantesque. Eh bien, le Collection au box-office Brahmastra non seulement a commencé son deuxième week-end sur une note positive avec un bon saut, mais a également connu un énorme coup de pouce lors de son deuxième samedi, garantissant que c’est un succès net. La Ranbir Kapoor et Alia Bhat starrer a le plus grandi dans son hindi version, montrant que le public afflue toujours vers les salles des marchés du Nord, de l’Ouest, de l’Est et du Centre.