Jawan : Shah Rukh Khan fait taire un internaute qui lui pose des questions sur les réservations d’entreprise ; ‘Ouais ghatia baatein…’

Nouveau film Jawan sortira le 7 septembre. Le film avec Shah Rukh Khan, Nayanthara, Deepika Padukone, Vijay Sethupathi et bien d’autres encore est l’un des films les plus attendus. Le film est réalisé par Atlée et est produit par Gauri Khan. Il y a une grande excitation autour Jawan et les fans de Shah Rukh Khan mettent tout en œuvre pour en faire le plus gros succès de la carrière de Shah Rukh Khan. Les réservations de billets à l’avance en sont la preuve. Shah Rukh Khan s’est également adapté à une nouvelle tactique de promotion. Il dirige de temps en temps AskSRK sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et répond aux questions des fans. Aujourd’hui, il a eu une rapide séance de questions et réponses avec les fans et a également fait taire un internaute qui lui posait des questions sur les réservations d’entreprise.

Shah Rukh Khan donne une réponse parfaite à un internaute qui parle des réservations d’entreprise de Jawan

Un internaute a demandé à Shah Rukh Khan de révéler le montant des réservations d’entreprise et le montant réel au milieu des chiffres massifs de réservations anticipées pour Jawan À cela, Shah Rukh Khan a demandé aux internautes de ne pas se livrer au « waali ghatia baatein des médias sociaux » et d’avoir simplement des sentiments positifs pour tous. Il a ajouté que ce serait mieux pour tout le monde. La réponse de Shah Rukh Khan disait : « Ouais, les réseaux sociaux waali ghatia baatein mat karo yaar. Ayez des pensées positives et de bons sentiments pour tous. Mieux pour la vie. #Jawan. »

Shah Rukh Khan a également donné beaucoup d’informations sur Jawan. Il a dit que le film contenait beaucoup d’émotions et de nombreuses scènes sincères. Il a également tweeté à propos des séquences d’action du film et a écrit : « Jawan est un mélange de masse et de classe internationale en termes d’action. Avec une musique de fond vraiment cool ! » Il a également fait l’éloge de Nayanthara.

Ouais les réseaux sociaux waali ghatia baatein mat karo yaar. Ayez des pensées positives et de bons sentiments pour tous. Mieux pour la vie. #Jawan https://t.co/1mWv5qPH3O Shah Rukh Khan (@iamsrk) 3 septembre 2023

#Jawan est un mélange de masse et de classe internationale en termes d’action. Avec du vraiment cool Musique de fond! #Jawan https://t.co/Np9PgDagHI Shah Rukh Khan (@iamsrk) 3 septembre 2023

Maintenant tous les yeux sont rivés Jawan box-office. Il est prévu que Jawan croiserait les numéros du box-office de Pathaan.