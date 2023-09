Jawan : Shah Rukh Khan et Mahesh Babu vont regarder le film ensemble ? Leurs plaisanteries amusantes créent la frénésie des fans

Jawan sort enfin demain, 7ème Septembre 2023. Tout le monde attend avec impatience le Shah Rukh Khan et Nayanthara nouveau film vedette. On dirait un festival en Inde ces jours-ci, avec le succès retentissant de Déo ensoleilléJe suis en vedette Gadar 2 et Jawan relâchant sur ses talons. La folie autour du cinéma est insensée. Et il a été rejoint par Tollywood Prince Mahesh Babu. Et vous ne voudrez peut-être pas manquer leurs plaisanteries sur les réseaux sociaux.

Mahesh Babu salue le prochain film de Shah Rukh Khan, Jawan

Jawan la manie se propage actuellement à travers le pays. Les fans attendent des spectacles à 5 heures du matin, à 6 heures du matin dans leurs villes. Le First Day First Show ne sera rien de moins qu’une célébration semblable à un festival en Inde/Bharat demain. Au milieu de tout le buzz, Mahesh Babu a tweeté en soutien à Shah Rukh Khan, vedette de Nayanthara. Jawan. Mahesh Babu s’est réjoui de la frénésie autour du film et de la puissance de SRK qui sont pleinement exposées. Il souhaite que tout Jawan fait de son mieux et révèle qu’il envisage de regarder Jawan avec toute sa famille.

Shah Rukh Khan répond à Mahesh Babu

Shah Rukh Khan a remercié Mahesh Babu pour son soutien à Jawan. Il espère que MB appréciera le film. SRK a également demandé au Guntur Kaaram acteur pour partager ses projets de regarder le film et s’est invité à le regarder lorsque la famille Ghattamaneni. Shah Rukh a également envoyé son amour et un gros câlin à la famille. Leur échange devient viral dans l’actualité du divertissement. Jetez un œil à la réponse de Shah Rukh ici :

Regardez la vidéo de lancement audio de Jawan ici :

Jawan : honoraires de Nayanthara et détails du casting des stars

Si les rapports ont quelque chose à dire, Nayanthara, qui joue la principale dame face à Shah Rukh, a chargé une bombe pour Jawan. L’actrice a remporté la somme énorme de Rs 11 crore pour le film. D’un autre côté, on dit que SRK a facturé Rs 100 crores pour la même chose. Ce ne sont que des chiffres spéculatifs et non officiellement confirmés. Les autres membres du casting incluent Ridhi Dogra, Sanya Malhotra, Lehar Khan pour n’en nommer que quelques-uns. Vijay Sethupathi joue le principal antagoniste du film. Deepika Padukone a une apparition. Les rumeurs vont bon train selon lesquelles Thalapathy Vijay fera également une apparition à Jawan.