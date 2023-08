Jawan : Shah Rukh Khan et les fans de Nayanthara veillent à ce que le nouveau film devienne un succès BLOCKBUSTER, voici comment

Après avoir apprécié le succès de Gadar 2, OMG 2il est désormais temps de sombrer dans la fièvre du Jawan. Au cas où vous l’auriez manqué, Réservations à l’avance à Jawan en Inde sont allumés. Oui enfin, les réservations à l’avance pour le Shah Rukh Khan et Nayanthara Le nouveau film vedette a démarré hier. Avec seulement 11 jours restants pour la sortie du très attendu, les fans mettent également le paquet avec leurs promotions. Voyons comment les fans de Shah Rukh Khan, Nayanthara et d’autres célébrités veillent à ce que le film réalisé par Atlee soit un BLOCKBUSTER.

Les fans de Shah Rukh Khan font tout leur possible pour promouvoir et vanter Jawan

Les fans de Shah Rukh Khan en Inde mettent tout en œuvre pour que Jawan devienne le plus gros blockbuster de la carrière de l’acteur. Récemment, Shah Rukh Khan a dévoilé certains de ses différents looks du nouveau film à venir. Et l’un des looks est chauve. Certains membres du Warriors FAN Club de SRK ont continué et ont recréé son look. Plus de 10 membres du fan club sont devenus chauves. C’est ça la manie. Les membres du club prévoient également de déployer des affiches dans toute la ville. Pour Pathaan, ils ont posté 20 000 affiches. Et ils passent au niveau supérieur pour Jawan. Pour le film Atlee, ils afficheront 50 000 affiches de Jawan dans plus de 30 villes.

Dans le cadre de la stratégie promotionnelle, le jour de l’Indépendance, les fans de SRK ont également distribué de la nourriture aux personnes défavorisées et fourni des cahiers aux étudiants et aux étudiants. Taha Jilani d’Aurangabad révèle qu’ils font la promotion de Jawan même dans les endroits où il n’y a pas de salles de cinéma. Javed Shaikh dit que le fan club a planifié les célébrations du premier jour et du premier spectacle. Et leur manie est folle. Ils se préparent à installer une affiche de 50 pieds et vont également organiser un rassemblement. Et pour cela, ils ont même demandé au préalable l’autorisation de la police, tout comme ils l’ont fait lors des célébrations du Pathaan.

Des promotions incroyables au niveau du sol de #Jawan par SRK Warriors de Chandigarh ? Contact @AbhinavBawa1539 pour rejoindre l’équipe de FDFS | @iamsrk @RedChilliesEnt @Atlee_dir |#ShahRukhKhanpic.twitter.com/y0tEev4XZc FAN Club des Guerriers de Shah Rukh Khan (@TeamSRKWarriors) 25 août 2023

Les guerriers SRK d’Aurangabad présentent le #Jawan Bande-annonce sur grand écran le long de la route la plus fréquentée de la ville, capturant des images drone à couper le souffle de l’événement en plein cœur de la ville ? | @iamsrk @Atlee_dir @RedChilliesEnt |#ShahRukhKhanpic.twitter.com/aONl5O8hHl FAN Club des Guerriers de Shah Rukh Khan (@TeamSRKWarriors) 24 août 2023

Jawan Mania prend le contrôle de la nation ! Après le métro de Mumbai, le métro de Kolkata est désormais recouvert de #Jawan Des affiches avec seulement 2 semaines pour sortir ?#ShahRukhKhanpic.twitter.com/eUONVzKbvI FAN Club des Guerriers de Shah Rukh Khan (@TeamSRKWarriors) 24 août 2023

Les Akola SRK Warriors sont en pleine promotion de Josh #Jawan au rez-de-chaussée ? Contact @iamzahero1437 pour les rejoindre pour le First Day First Show | @iamsrk @RedChilliesEnt @Atlee_dir |#ShahRukhKhan pic.twitter.com/ryCil4g3km FAN Club des Guerriers de Shah Rukh Khan (@TeamSRKWarriors) 24 août 2023

#Jawan Mania envahit tous les aéroports, centres commerciaux et rues de Dubaï avec seulement 2 semaines restantes pour la sortie ?#ShahRukhKhan #Jawan #JawanFirstDayFirstShow#Dubai pic.twitter.com/t9YezhuIZM FAN Club des Guerriers de Shah Rukh Khan (@TeamSRKWarriors) 24 août 2023

Juste 2 semaines pour #Jawan et un arrêt de bus à Bangalore a été recouvert d’affiches Jawan, êtes-vous prêt pour notre chef, @iamsrk? ? #ShahRukhKhan pic.twitter.com/K9ebuE5GpZ FAN Club des Guerriers de Shah Rukh Khan (@TeamSRKWarriors) 23 août 2023

SRK Warriors de Bengaluru, promus avec enthousiasme #Jawan sur Church Street, l’une des avenues les plus fréquentées de la ville. Ils ont rempli l’air de #ShahRukhKhanles mélodies de, créant une ambiance entraînante et festive ? pic.twitter.com/bqvW3y3MvS FAN Club des Guerriers de Shah Rukh Khan (@TeamSRKWarriors) 23 août 2023

Les SRKiens de Nanded font la promotion #Jawan et attendez avec impatience la grande entrée de notre Chef au cinéma le 7 septembre 2023 ? #ShahRukhKhan #JawanFirstDayFirstShow #JawanAdvanceBookingpic.twitter.com/5bjq64mApo FAN Club des Guerriers de Shah Rukh Khan (@TeamSRKWarriors) 23 août 2023

Les promotions Jawan sur le terrain par les FANS auront lieu dans 60 pays

SRK Universe va réaliser des projections dans 300 villes. Et comme Jawan est un film pan-indien, ils ont également ciblé les villes du Sud, révèle Yash Paryani, le fondateur du plus grand fan club de SRK. Dans le Sud, une affiche de 60 pieds sera installée. Ils ont déjà déployé des affiches de 40 à 50 pieds dans certaines villes. À Mumbai, ils l’installeront le jour de la sortie en raison de problèmes d’autorisation. En outre, ils ont également organisé des marchandises telles que des bagues de lion, des T-shirts, des pantalons, des masques, etc. Ils ont des succursales dans 60 pays et des campagnes promotionnelles seront également organisées à l’étranger. Ils ont également organisé des fêtes en bateau sur le thème de Jawan à Londres. Et d’autres projets spéciaux sont en cours d’élaboration, explique Paryani.

PRÊT! ? LE PLUS GRAND FAN CLUB DE MEGASTAR SHAH RUKH KHAN ORGANISERA LE PREMIER SPECTACLE JAWAN FIRST DAY DANS PLUS DE 300 VILLES EN INDE ET PLUS DE 60 PAYS DANS LE MONDE ENTIER ! DM @joinsrkuniverse pour vous joindre et faire partie de la plus grande célébration !@iamsrk @VijaySethuOffl @Atlee_dir @RedChilliesEnt pic.twitter.com/q2EvjKnW73 Fan Club de l’univers de Shah Rukh Khan (@SRKUniverse) 5 août 2023

Khansahab, Nous, membre de @SRKUniverse êtes-vous prêts à assister à la tempête ? Aapke liye konsa couleur bheju ? #Jawan #DemandezSRK pic.twitter.com/vFCsQNlyJf SHAHienoor Hossain (@shahienoor) 26 août 2023

Monsieur, comment va mon nouveau look #Jawan#demanderk? Aucun conseil? SRK Universe est prêt Ahhh, dans plus de 300 villes !! @SRKUniverse https://t.co/v0YHAZW4Wf pic.twitter.com/l39PqWSlzx Siddharth Kenji Gupta (@Iamsidkenji) 26 août 2023

Un mot pour vos fans népalais. Nous accueillons jawan en plaçant une bannière de 20 pieds de long à l’extérieur du théâtre. Le Népal attend Jawan. @iamsrk#DemandezSRK pic.twitter.com/4f2P5PIYOP SRK Saroz ?? (@SrkSaroz) 26 août 2023

@iamsrk Nous @SRKUniverse L’équipe de Bangalore accueille 200 enfants orphelins pour #Jawan premier jour, premier spectacle ? Le rendre plus grand que jamais#DemandezSRK Roohi (@SRKsRoohii) 26 août 2023

#DemandezSRK monsieur kaisa laga promotion Malegaon SRK UNIVERS ? ka s’il te plait réponds pic.twitter.com/x2G5fWAtqK Saad Jr.SRK (@SaadJrSRK2) 26 août 2023

Un mot pour vos fans népalais. Nous accueillons jawan en plaçant une bannière de 20 pieds de long à l’extérieur du théâtre. Le Népal attend Jawan. ??@iamsrk#DemandezSRK pic.twitter.com/1PsfFKeyNX Fanclub SRK Universe Népal (@SRKUniverseNP) 26 août 2023

L’enthousiasme atteint de nouveaux sommets #Nouvelle-Zélande ?? et au-delà puisque de superbes affiches de film de Jawan ornent les rues ! ? DM @SRKUniverse_NZ pour rejoindre notre équipe néo-zélandaise ou @RejoindreSRKUniverse pour les autres pays ?@iamsrk @yrf @RedChilliesEnt @Atlee_dir #DemandezSRK #JawanTrailer pic.twitter.com/8H9QVvfVdk Fan Club de l’univers de Shah Rukh Khan (@SRKUniverse) 26 août 2023

Notre #Bangladesh L’équipe lance sa folie Jawan avec des interviews dans plus de 15 maisons de médias ? PRÊT pour la tempête Jawan DM @SRKUniverseBD_ pour rejoindre notre équipe du Bangladesh ou @RejoindreSRKUniverse pour les autres pays ?@iamsrk @yrf @RedChilliesEnt @Atlee_dir #JawanTrailer #Jawan pic.twitter.com/rgI9EAKDfv Fan Club de l’univers de Shah Rukh Khan (@SRKUniverse) 26 août 2023

Les fans de la superstar Lady Nayanthara font la promotion du film en ligne

Les fans de Nayanthara mettent tout en œuvre pour promouvoir le film en ligne. L’actrice a une énorme base de fans dans le Sud. Les fans de l’actrice ont partagé des affiches et des clips de Jawan mettant en vedette Nayanthara. Comme l’actrice, le fandom garde aussi les choses subtiles. Cette fois, le buzz est que Nayanthara enfreindra également sa règle de non-promotion. Les fans de Nayanthara en sont très contents.

#Jawan la promotion a été lancée par quelques fans de SRK. Maintenant, les gars, à votre tour. ? Moinsssssgooooooooo ?? #ShahRukhKhan #Atlee #Nayanthara pic.twitter.com/XnHYi8orQu Compte fan de Nayanthara (@NayanthaaraF) 12 juillet 2023

J’ai déjà vu des exploitants de tout le pays excités par un film. #Jawan De l’INDE à l’OUTRE-MER Nous sommes témoins de l’histoire. ?? Plus que 15 jours pour JAWAN. #Nayanthara #ShahRukhKhan #VijaySethupathi #Atlee pic.twitter.com/LCd7OYF95r Compte fan de Nayanthara (@NayanthaaraF) 22 août 2023

Oui. Les promotions ne font pas le succès d’un film. Comme un #nayanthara les fans, nous le savons bien. Elle a plus de succès BB et de succès solo que les autres actrices. Mais elle n’a pas fait de promotions comme les autres. Mais les gens lui font confiance et viennent voir ses films. #Jawan c’est comme ça ! Bcz, les gens adorent #SRK ! Pour toujours et pour toujours pour Nayan ?? (@SathsaraniSew) 24 août 2023

Jawan Mania dans tous les cinémas, rues, métros et centres commerciaux partout. Grâce à @RedChilliesEnt et @yrf pour les promotions de masse. ?? Il reste 14 jours pour jawan. PRÊT..? #Jawan #Nayanthara #ShahRukhKhan #VijaySethupathi pic.twitter.com/EbgZeiqadd Compte fan de Nayanthara (@NayanthaaraF) 23 août 2023

Prêteyyyyyyy ??? J’attends ma reine ?? pic.twitter.com/0CxoQtXeg7 Nayan est ma reine (@Kana701920511) 10 août 2023

« Nayanthara change sa politique pour Jawan de SRK… » » #Nayanthara fera partie des promotions de Jawan qui ont été planifiées de manière approfondie dans les jours à venir. Nayan accompagnera SRK dans quelques événements selon l’actualité. » Masse ?? matériel promotionnel à venir pic.twitter.com/23yACH80M9 Sahil Sultan (@AreToKyaHua) 17 août 2023

Regardez cette vidéo pour tout savoir sur Nayanthara, la Lady Superstar

Jawan X Leo : les fans de Thalapathy Vijay se joignent à la fête

Depuis que Thalapathy Vijay aurait fait une apparition à Jawan, les fans de la star de Leo font la promotion de Jawan dans le sud, en particulier au Kerala. En retour, les fans de SRK ont promis d’apporter tout leur soutien à Leo lors de sa sortie en salles. Ce genre de compréhension entre les deux fandoms est vraiment encourageant. Et on a vraiment l’impression que les frontières entre le Nord et le Sud s’estompent.

En parlant du grand lancement audio, l’événement Jawan se déroule à Chennai. SRK rejoindra Nayanthara, Atlee et d’autres. Thalapathy Vijay sera-t-elle l’invitée d’honneur ? Attendons et regardons.