Jawan : Shah Rukh Khan et Deepika Padukone brisent Internet avec leur danse sur Chaleya [Watch Video]

Shah Rukh Khan et Deepika Padukone brisent Internet avec leur chimie crépitante, et les fans deviennent gaga à cause de leur performance de danse sur Chaleya lors de la soirée à succès de Jawan. Deepika et Shah Rukh ont secoué leurs jambes sur la piste de danse et ont laissé tout le monde les huer. Deepika Padukone était tout simplement magnifique dans un sari en dentelle blanche et noire, et mon garçon, on aurait dit qu’elle sortait tout droit d’un rêve, tandis que SRK était très impressionné alors qu’il enfilait un Pathaan regarder. Shah Rukh Khan et Deepika sont tous deux le duo à succès, et ils l’ont prouvé à maintes reprises. Jawan de Shah Rukh Khan fait des ravages au box-office et jusqu’à présent, il a collecté 660 crores dans le monde. Il y a quelques temps, la superstar annonçait même sa troisième sortie de l’année, Dunki, pour Noël. Le teaser de Dunky est prêt à sortir à Diwali, selon les rapports.