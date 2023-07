Jawan : Shah Rukh Khan est devenu chorégraphe pour la chanson Beqarar Karke ?

Depuis que Jawan prevue a été abandonné, il a généré un énorme buzz sur Internet, devenant le plus parlé en ce moment. Après le succès de Pathaan, les fans attendent avec impatience de voir l’avatar d’action de Shah Rukh Khan dans la réalisation d’Atlee. La prévue a ravi les fans de la superstar en leur donnant un aperçu du scénario complexe, de la scène d’action à indice d’octane élevé, démasquant le look de SRK, offrant des aperçus d’un énorme casting de stars, et plus encore. Le clip de fin de prevue voit également l’acteur groover sur la chanson Beqarar Karke. Le fait le plus intéressant est que les étapes ont été chorégraphiées par Shah Rukh Khan lui-même.

King Khan ne déçoit jamais et a une fois de plus stupéfié le public avec des mouvements d’action dans Jawan prevue. Ce n’est pas ça, il a aussi surpris ses fans en secouant une jambe sur la chanson rétro populaire Beqarar Karke qui passe dans le métro. Les marches capturent l’énergie menaçante de son personnage de la manière la plus brillante, ajoutant une couche intrigante à la scène. Selon la source, c’est Shah Rukh Khan qui a eu l’idée de pas de danse dans la séquence d’action particulière, où il se bat dans le métro et se lance dans une danse spontanée.

La star polyvalente Shah Rukh Khan a également montré ses talents de chorégraphe dans ce film en introduisant lui-même les étapes de la chanson Beqarar Karke Hume Yun Na Jaiye du film Bees Saal Baad de 1962. Pour la scène particulière, il a créé ses propres mouvements de danse et, par conséquent, il est devenu plus captivant. Cette scène est devenue la préférée du public et la danse devient virale sur Internet. Il a également généré des mèmes sur les réseaux sociaux.

Regarder l’avant-première de Jawan

Les fans ont adoré le look chauve de Shah Rukh Khan et en plus ses mouvements de danse énergiques. La superstar a également montré ses talents de danseur en chorégraphiant ses propres pas dans une séquence captivante. Il n’a pas manqué l’occasion de montrer ses autres compétences. SRK promet une expérience cinématographique avec son avatar inédit dans un actioner puissant. Jawan est dirigé par le célèbre réalisateur sud-indien Atlee. Il met également en vedette Vijay Sethupathi et Nayanthara dans des rôles titulaires. Le film devrait sortir en salles le 7 septembre 2023.