Jawan : Shah Rukh Khan effectue une visite précipitée et secrète à Mata Vaishno Devi pour assurer un succès semblable à celui de Pathaan [Watch Video]

Shah Rukh Khan se dirige vers Chennai pour le lancement audio de Jawan. Un grand événement y est prévu. Il sera rejoint par le cinéaste Atlee et le compositeur de musique Anirudh Ravichander. Shah Rukh Khan a été vu arrivant au sanctuaire de Maa Vaishno Devi à Jammu pour chercher des bénédictions avant le lancement audio. Il se rendra à Dubaï depuis Chennai. Le lancement de la bande-annonce aura lieu le 31 août sur le Burj Khalifa. Le film est réalisé avec un budget de Rs 300 crores et tout le monde en attend beaucoup. Shah Rukh Khan a rendu visite à Maa Vaishno Devi avant Pathaan libérer également.

La star de Jawan Shah Rukh Khan au sanctuaire Maa Vaishno Devi

Une vidéo est devenue virale où l’on peut le voir arriver au temple vénéré. Shah Rukh Khan est vu dans un sweat à capuche bleu accompagné de policiers et de certains de ses gardes du corps. Pendant Pathaan, il s’y était rendu avec le producteur et réalisateur Siddharth Anand. Il est même allé à La Mecque et a fait la Omra. La superstar garde toujours ses visites dans les lieux saints plutôt privées. Il croit que la religion et la spiritualité sont une affaire privée.

SRK rend visite à Vaishno Devi avant la libération de Jawan Ek salut dil hai khan shab @iamsrk kitni bar jeeto ge pic.twitter.com/TAksjnPCxz ? (@iYashh1) 30 août 2023

SRK visite le temple maa vaishno devi avant #jawan libérer. Acteur le plus laïc ?#ShahRukhKhan pic.twitter.com/krhBrjgss5 Akshat ?SRK? (@JainIamakshat) 30 août 2023

La star de Jawan, Shah Rukh Khan, parle de religion

Shah Rukh Khan est considéré comme une icône par les laïcs du pays. Il a dit que toutes les fêtes sont célébrées à Mannat. Chaque année, la famille célèbre Ganpati et fait le Lakshmi Puja à Diwali. Nous l’avons entendu dire qu’il avait lu de nombreux textes religieux. Pathaan a été le plus gros succès de la carrière de Shah Rukh Khan. Il a rapporté plus de Rs 1 000 crores au box-office mondial. Le temple de Mata Vaishno Devi est l’un des Shaktipeeth les plus importants du pays. Il est visité par des millions de personnes tout au long de l’année.