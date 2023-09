Shah Rukh Khan profite actuellement du succès retentissant de son film récemment sorti Jawan. L’acteur a battu les records du box-office créés par lui-même avec son dernier film Pathaan et a conquis la critique et le public avec son dernier film d’action à indice d’octane élevé. Shroff tigrequi est un grand fan de Shah Rukh, s’est récemment rendu sur Twitter pour féliciter l’acteur pour Jawan’Succès à succès. Le Jawan L’adorable réponse de la star à Tiger était incontournable et a conquis ses fans.

Shah Rukh Khan répond au cri de Tiger Shroff pour Jawan

Sur Twitter, Tiger Shroff a écrit : « A relevé la barre et a cassé la barre ! Félicitations @iamsrk monsieur pour un autre succès historique, plein d’amour toujours. » À cela, Shah Rukh a eu la réponse la plus douce et a écrit : » Kya karoon Tiger, aucune barre n’est assez haute !! En attendant de te voir faire un saut périlleux avec facilité Ha ha je t’aime et merci «

Jawan collection au box-office

Jawan profite d’un parcours de rêve au box-office. Le film a scénarisé l’histoire le jour de sa première et a collecté plus de Rs 75 crore (net) en Inde. Mondial, Jawan est devenu le film hindi le plus rentable au box-office mondial et a collecté plus de Rs 129 crore dès son premier jour.

Le jour 2, Jawan a collecté près de Rs 53 crore en Inde et Rs 77,83 crore samedi. Dimanche, le film a connu une énorme augmentation de sa collection au box-office et a collecté plus de Rs 81 crore en Inde. Le film a jusqu’à présent collecté plus de Rs 287 crore en Inde en seulement 4 jours après sa sortie.

Mondial, Jawan est entré dans le club des Rs 500 crore (brut), faisant de Shah Rukh Khan le seul acteur à réaliser cet exploit deux fois en une seule année.

À propos Jawan

Mettant en vedette Shah Rukh Khan dans un double rôle, le film met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux. Deepika Padukone fait une apparition spéciale dans le film. Le casting secondaire de Jawan comprend Sunil Grover, Sanya Malhotra, Ridhi Dogra, Priyamani, Ashlesha Thakur, Sanjeeta Bhattacharya, Girija Oak, Lehar Khan et Aaliyah Qureishi.

Réalisé par Atlee, le film est sorti en salles dans le monde entier le 7 septembre 2023 et marque la deuxième sortie de l’année de Shah Rukh après le blockbuster. Pathaan. Le film vise à battre les records détenus par Pathaan pour émerger comme le film hindi le plus rentable jamais réalisé avec une collection de plus de Rs 530 crore en Inde.