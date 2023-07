Jawan: Shah Rukh Khan dévoile l’affiche prête à l’action de Nayanthara, l’appelle « le tonnerre avant la tempête »

Le prochain film de Shah Rukh Khan, Jawan, est à la mode et pour toutes les bonnes raisons. Shah Rukh a entretenu notre intrigue sur Jawan, avec ses sessions AskSRK. De plus, après la prévisualisation du bord du siège, nous avons également aperçu l’affiche de Jawan, mettant en vedette SRK dans un avatar chauve jamais vu auparavant. Maintenant, la superstar de Bollywood a une fois de plus attiré l’attention des masses en dévoilant une nouvelle affiche fougueuse de sa co-star Jawan Nayanthara. Et pour être précis, elle ne ressemble à rien de moins qu’à une patronne.

L’affiche de Nayanthara de Jawan

Laissant tomber l’affiche de Nayanthara sur ses réseaux sociaux, Shah Rukh Khan a écrit : « Elle est le tonnerre qui précède la tempête ! » L’affiche représente Nayanathra, parée d’un costume d’action noir, l’air féroce, prête à donner une dure leçon aux méchants. Elle tient une mitrailleuse, regardant apparemment la cible, prête à rebondir dans une action. L’avatar audacieux et courageux de Nayanthara comprenait également des lunettes de soleil noires à monture argentée et une paire de gants découpés. « Prêt ou pas, elle a le Glock », lit-on dans la mise en page textuelle de l’affiche.

Les fans réagissent à l’affiche Jawan de Nayanthara

Dès que le look Jawan de Nayanthara a fait surface sur Internet, des utilisateurs de médias spéciaux et des fans avides ont submergé les commentaires de remarques positives. Alors qu’un utilisateur a noté à juste titre « Shah Rukh Khan et son respect pour les femmes », un autre l’a loué, « Nayanthara est en feu ». « Boss Lady » a jailli un troisième individu. L’un des admirateurs a également exprimé le souhait de voir ensuite l’affiche de Vijay Sethupathi. Vijay Sethupathi jouera le rôle d’un antagoniste dans Jawan.

Affiche de Jawan à tête chauve de Shah Rukh Khan

Il n’y a pas si longtemps, Shah Rukh Khan a organisé une session AskSRK où il a promis de dévoiler son look de Jawan. Étant l’homme de parole, il a laissé tomber son affiche méchante à tête chauve sur les réseaux sociaux, alimentant davantage l’excitation des fans. Un maître des sous-titres, SRK a écrit: « Jab principal méchant banta hoon na toh mere saamne koi bhi héros tik nahin sakta (Quand je deviens un méchant, aucun héros ne peut se tenir devant moi). »

Date de sortie de Jawan

Shah Rukh Khan sera vu dans des rôles doubles à Jawan. Nous avons été époustouflés par l’une des scènes de l’avant-première mettant en vedette SRK en tant qu’anti-héros, faisant correspondre les pas à la chanson de Bekarar Karke Hume, nous donnant des frissons. Jawan, mettant également en vedette Deepika Padukone et soi-disant Thalapathy Vijay dans un caméo, devrait sortir en salles le 7 septembre en hindi, tamoul et télougou.