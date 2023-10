Jawan : Shah Rukh Khan dans le rôle de Vikram Rathore dansant sur les rythmes de BTS maknae La 3D de Jungkook est la collaboration que vous n’aviez jamais imaginée [Watch Video]

BTS ARMY n’est tout simplement pas capable de surmonter la 3D. Jeon Jungkook explore avec plaisir de nouvelles facettes en tant qu’artiste et n’hésite pas à expérimenter des concepts audacieux. Sa dernière chanson, 3D avec Jack Harlow, a conquis les charts. Jungkook a dévoilé son avatar sensuel pour le clip dans lequel il parle d’être le parfait amant passionné. Le vers de Jack Harlow a suscité des réactions mitigées. En fait, une partie du fandom de l’armée BTS se demande également comment les Golden Maknae sont-ils devenus si confiants en parlant d’amour, de vie, d’intimité et ainsi de suite.

Le single 3D de Jungkook s’empare des charts en Inde

La chanson a fait de grands débuts dans les charts musicaux indiens. Même si Arijit Singh ne peut être délogé de la première place, la 3D se porte très bien. En fait, toutes les chansons de Jungkook comme Dreamers, Seven et maintenant 3D sont appréciées des Desis et des fans indiens de BTS. Un fan a réalisé un montage de Vikram Rathore de Jawan sur la 3D de Jungkook. Nous savons que la chorégraphie de BTS s’accorde bien avec la plupart des chansons de Bollywood. Cette fois, nous avons le chaud Vikram Rathore qui groove sur la chanson la plus chaude en 3D avec les paroles les plus risquées. Nous nous demandons ce que Shah Rukh Khan pensera de la même chose….

On sait que Shah Rukh Khan a trouvé de nouveaux fans avec son look de Vikram Rathore. Les gens deviennent gaga devant le courage, la loyauté et la romance que le personnage a apportés à l’écran. Atlee a présenté à Shah Rukh Khan un cadeau sans précédent à l’écran. Jetez un oeil à quelques-unes des réactions ici…

Dernièrement, nous constatons que certains créateurs de contenu du Japon et de Corée créent des bobines sur des chartbusters indiens et du sud de l’Inde. Jungkook a déclaré qu’il avait regardé RRR et avait même joué Naatu Naatu dans l’une de ses vies. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo….