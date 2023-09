Jawan : Shah Rukh Khan confiant quant au sort du film Atlee ; une vieille vidéo fait dire aux internautes : « Le meilleur des meilleurs »

Shah Rukh Khan a créé une manie invisible et inouïe avec Jawan. Le film voit des réservations anticipées gigantesques partout. Il a désormais dépassé KGF 2, ce qui est énorme. Le film est réalisé avec un budget de plus de Rs 300 crores. La somme maximale a été dépensée pour les séquences d’action. Avec Pathaan, Shah Rukh Khan a fait un retour remarqué après cinq ans. Il a pris une pause après la débâcle de Zero pour recharger ses batteries. L’acteur a déclaré qu’il était chez lui pour voir ses enfants grandir et terminer leur carrière universitaire. Mais son retour est sans précédent.

Jawan : Shah Rukh Khan confiant dans son succès

Une vieille vidéo a refait surface de l’époque où il se rendait au Moyen-Orient pour un grand événement. On lui a demandé s’il était nerveux étant donné qu’il avait trois grosses sorties en 2023. Shah Rukh Khan s’est dit confiant. Il a dit qu’il avait la confiance d’un étudiant qui savait qu’il avait très bien étudié pour l’examen. L’interview a été réalisée par Faye D’Souza. Jetez un oeil au clip…

Nous pouvons voir que Shah Rukh Khan donne la réponse très humblement mais sa confiance est tout simplement indubitable. Les fans ont dit : « Le meilleur des meilleurs », tandis que d’autres ont trouvé sa position très attrayante.

Jawan prêt à dépasser Pathaan

Il semble que Jawan de Shah Rukh Khan ait juste besoin de vendre 25 000 billets supplémentaires pour dépasser Pathaan. Il a franchi le KGF 2, ce qui est énorme. Jawan est réalisé par Atlee qui est une grande marque du cinéma du sud de l’Inde. Les fans sont déjà gaga du couple Shah Rukh Khan et Nayanthara. Anirudh Ravichander a donné la musique. Les fans de Shah Rukh Khan ont réservé des salles entières pour le film. Découvrez la manie de Jawan chez les fans de SRK…

Demain est un jour très spécial car le monde va être témoin de votre machi magique ! @Atlee_dir Mon enthousiasme est à son comble pour vous tous, nanbas @anirudhofficial @priyaatlee @dop_gkvishnu ? Ce sera un régal de regarder King Khan @iamsrk dans ce nouvel avatar ! Nous sommes tous pic.twitter.com/e9JHvfMXTW Keerthy Suresh (@KeerthyOfficial) 6 septembre 2023

C’est quelque chose que Bollywood ou le cinéma indien n’oublieront pas de longtemps. Shah Rukh Khan établit sûrement de nouveaux records partout.