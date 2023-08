Jawan : Shah Rukh Khan avec un remake de Money Heist ? Mukesh Chhabra réagit et révèle des informations spéciales sur la bande-annonce

Jawan crée la bonne excitation parmi les fans, et Shah Rukh Khan a les fans agités depuis qu’il a laissé un aperçu de ses différents personnages et a annoncé que le film sortira dans le monde entier le 7 septembre en trois langues : hindi, tamoul et telugu. Après le succès massif de Pathaantous les regards sont tournés vers Jawan, et avant la sortie du film, de nombreux rapports suggèrent que le film est un remake de la série populaire hollywoodienne. Vol d’argent. Maintenant directeur de casting Mukesh Chhabra a réagi aux spéculations dans une interview, où il a mentionné qu’il était normal de laisser les gens spéculer jusqu’à ce qu’ils regardent Jawan. « Je pense que jitne logo ko suppose karna hai karte rahiye. Jab Jawan bahar aayegi toh aapko pata chalega ».

. Les multiples visages de la justice .. . . #Jawan sortie mondiale le 7 septembre 2023, en hindi, tamoul et telugu. pic.twitter.com/NSZdZtSHoe Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 août 2023

Mukesh Chhabra a même résisté à partager les détails de la bande-annonce et a seulement révélé que les gens deviendront gaga après la bande-annonce et que leur attente pour regarder le film ne fera que devenir plus difficile. » La bande-annonce a beaucoup de messages, mais je ne l’ai pas divulgué. Je veux que vous attendiez tous et que vous voyiez la magie. »

La bande-annonce de Jawan sortira bientôt.

Jawan la bande-annonce sortira bientôt, et il est rapporté que la bande-annonce durera 3 minutes. Il y aura également un aperçu de Vijay Sethupathi qui joue l’antagoniste dans le film, et les fans en sont déjà enthousiasmés. La prévue de Jawan (ou première bande-annonce), comme beaucoup l’appelaient, a déjà donné au public une bonne idée de ce à quoi s’attendre et la bande-annonce va simplement faire monter l’excitation d’un cran.

Jawan crée l’histoire en devenant le premier film indien à être projeté sur le plus grand écran du monde.

Jawan fait sensation et a réussi à entrer dans l’histoire puisque le film sera projeté sur l’écran IMAX permanent de Leonberg. L’écran mesure 125 pieds de large et 72 pieds de haut sur lequel Jawan sera montré, et on peut s’attendre à cette magie de la part du seul et unique Shah Rukh Khan. Il est également rapporté que Jawan a dépassé Rs 1,2 crore sur la réservation anticipée à l’étranger et a dépassé le nombre de Prabhas‘ Saalar. Eh bien, l’hystérie autour Jawan est incomparable, et Shah Rukh Khan est prêt à reprendre le box-office le 7 septembre 2023.