Jawan : Shah Rukh Khan, Atlee a conçu l’actioner il y a cinq ans ? Le joueur de cricket Dinesh Karthik renverse le morceau

Jawan est le mot à la mode sur les lèvres de tous les cinéphiles en Inde. Shah Rukh Khan a créé une atmosphère digne des années 90 dans les cinémas indiens à écran unique où l’on pouvait voir les gens faire la queue pour regarder les films. C’est une première pour lui à certains égards. Shah Rukh Khan est devenu le premier acteur à faire équipe avec un cinéaste du Tamil Nadu, Atlee Kumar. L’équipe de Jawan est composée de personnes issues de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Les fans étaient devenus excités depuis qu’ils avaient vu Atlee et Shah Rukh Khan ensemble lors d’un match de cricket. Le cinéaste a avoué qu’il était l’un de ses plus grands fanboys.

Dinesh Karthik crache le morceau sur Jawan

Le joueur de cricket du sud de l’Inde Dinesh Karthik fait partie de l’équipe IPL de Shah Rukh Khan depuis longtemps. C’est aussi un grand cinéphile. Il semble qu’Atlee et Shah Rukh Khan aient pensé à faire un film ensemble dès 2018. Cette année s’était terminée sur une mauvaise note pour Shah Rukh Khan, Zero étant une énorme débâcle. Le film a fait des pertes de Rs 120 crores. Maintenant, Dinesh Karthik, dans un article sur X, a publié toute l’histoire de Jawan.

#JAWAN ÉCHELLE et GRANDEUR Je suis sûr qu’il deviendra le film INDIEN le plus rentable de tous les temps ! Quel effort incroyable de @Atlee_dir apporter @iamsrk dans tant d’avatars, mon préféré étant Vikram Rathore, un style et un charisme comme personne d’autre n’a jamais vu de SRK ! Je me souviens quand je suis entré pic.twitter.com/26WWKiCn3d NSP (@DineshKarthik) 9 septembre 2023

Vikram Rathore de Jawan est le préféré de DK

Il a félicité Jawan en disant qu’il était convaincu que ce serait le film indien le plus rentable de tous les temps. Il a posté : « Quel effort incroyable de la part de @Atlee_dir pour apporter

@iamsrk dans tant d’avatars, mon préféré étant Vikram Rathore, un style et un charisme comme personne d’autre n’a jamais vu de SRK ! » Il a également parlé du moment où Atlee est venu regarder le match CSK contre KKR. Dinesh Karthik a également félicité @VenkyMysore pour sa diligence en arrière-plan. Il a posté: « Félicitations à

@VenkyMysore monsieur, je suis tellement content pour lui. Il a travaillé sans relâche en coulisses et avoir un succès aussi COLOSSAL est pour lui largement mérité. Un grand bravo à toute l’équipe Jawan ! »

Les fans de Shah Rukh Khan lui ont envoyé de l’amour via leurs réactions sur X anciennement Twitter. Jawan a été un long voyage pour Shah Rukh Khan et Atlee, et c’est formidable de voir les résultats !