Jawan : Shah Rukh Khan a une réponse réconfortante à Anand Mahindra qui le qualifie de « ressource naturelle » après avoir regardé son nouveau film

Jawan étoile Shah Rukh Khan a été déclarée « ressource naturelle » par un magnat des affaires Anand Mahindra après avoir regardé Atlée réalisateur mettant en vedette la superstar. Jawan fait des ravages au box-office et gagne les cœurs et maintenant Anand Mahindra a partagé ses pensées après avoir regardé Jawan et il est très impressionné par le film. Mahindra a consulté son Twitter et a mentionné comment Shah Rukh Khan devrait être déclarée ressource naturelle, « Tous les pays gardent leurs ressources minérales naturelles, les exploitent et les exportent généralement pour gagner des devises. Il est peut-être temps de déclarer @iamsrk une ressource naturelle… »

Jawan acteur Shah Rukh Khan, qui a été submergé par toutes les réponses, a eu la réponse la plus réconfortante au tweet d’Anand Mahindra. « Merci beaucoup. Je continue d’essayer, à ma manière modeste, de rendre notre pays fier en termes de réalisation de cinéma. Et j’espère qu’en tant que ‘ressource naturelle’, je ne suis pas limité !!! Gros câlin monsieur. ». Jawan a rugi au box-office et a dévoré tous les grands films de Gadar 2 pour beaucoup, et maintenant il vise à gagner Rs 500 crore au box-office dans les 4 jours qui correspondent au week-end. Jawan est sorti jeudi et a collecté Rs 129 crore à l’étranger et à l’heure actuelle, on estime que le film dépassera Rs 200 crore le deuxième jour de sa sortie.

Comme le dit Jawan, « Yeh toh bas shuruaat hai » ? Merci pour l'amour Massy-ive Réservez vos billets maintenant !https://t.co/B5xelUahHO Montre #Jawan dans les cinémas – en hindi, tamoul et telugu.

Jawan est considéré comme la meilleure performance en carrière de Shah Rukh Khan car il a réussi Vikram Rathorele caractère d’un pro, tandis que Nayanthara comme Narmada était un plaisir à regarder, Deepika Padukone, qui a eu une apparition spéciale dans le film, a conquis les cœurs dans le rôle d’Aishwarya et l’alchimie entre Shah Rukh Khan et elle est tout simplement parfaite. Dans l’ensemble, Jawan est un blockbuster et nous sommes ici pour voir le film créer l’histoire.