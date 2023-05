Jawan : Shah Rukh Khan a-t-il révélé le nom du fils nouveau-né d’Atlee ? Les fans trouvent une connexion émotionnelle

Shah Rukh Khan a fait une petite session #AskSRK hier après la révélation de la date de sortie de Jawan. Le film arrive le 7 septembre 2023. On dit qu’un certain nombre de films vont maintenant réévaluer leurs dates compte tenu de la manie autour du film Shah Rukh Khan et Atlee. Le cinéaste a révélé qu’il aimait ses films comme Theri et Mersal. Shah Rukh Khan a déclaré que son équipe maîtrisait l’art de faire des films de masse. Il s’est également extasié sur Thalapathy Vijay et Nayanthara. Cette dernière est sa principale dame dans le film. Nous savons que Shah Rukh Khan aime le Chicken 65 fabriqué par sa femme, Priya Mohan.

SHAH RUKH KHAN SUR LE BÉBÉ D’ATLEE

Shah Rukh Khan a déclaré qu’Atlee avait un esprit intelligent et était un cinéaste très dévoué. Il a dit qu’il était maintenant père d’un petit garçon, Meer, et que sa femme Priya Mohan l’avait très bien nourri. Les fans ont déclaré qu’ils étaient heureux de savoir qu’il était bien nourri étant donné que Shah Rukh Khan oublie de manger et de se reposer à l’heure avec son attitude de bourreau de travail. Mais d’autres pensent qu’il vient de révéler le nom du fils d’Atlee, Meer. Jetez un œil aux tweets…

@Atlee_dir est très dévoué et intelligent. De plus, il a maintenant un si beau bébé, Meer, et Priya me donne une très bonne nourriture. #Jawan https://t.co/dZiNPOyHtW Shah Rukh Khan (@iamsrk) 6 mai 2023

Plus ? Sanjeeta (@bansal_sanjeeta) 6 mai 2023

Plus ? LE KARNA DE SRK ? (@SRKsKarna) 6 mai 2023

Nom de bébé Atlee Meer ??? N’est-ce pas @iamsrk le nom du père @Atlee_dir Libérez « le » gars – ne le marquez pas à vie (@tweetsrkfan) 6 mai 2023

Comme nous le savons, le nom du défunt père de Shah Rukh Khan est Meer Taj Mohammad. Le nom Meer signifie l’océan et, dans le monde arabe, il fait allusion à quelqu’un qui est un leader ou un chef. Les fans ont eu l’émotion de penser qu’il avait nommé le bébé d’après son père.

JAWAN UNE AFFAIRE MASSY

Jawan va être un film pan-indien. Le film met également en vedette Sunil Grover, Yogi Babu, Thalapathy Vijay, le méchant étant Vijay Sethupathi. Deepika Padukone est venue pour une chanson. Il semble que l’équipe travaille sur le VFX. Shah Rukh Khan a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il fallait être avare d’argent lorsqu’il s’agissait d’offrir un spectacle à ses fans.