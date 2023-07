Jawan: Shah Rukh Khan a appris cette compétence spéciale de Vijay Sethupathi lors du tournage de l’extravagance d’action

La vedette de Shah Rukh Khan, Jawan, est le film dont on parle le plus en ce moment. Prevue du film très attendu a été abandonné récemment et il a cassé Internet. En moins de 24 heures après sa sortie, l’avant-première a franchi les 112 millions de vues sur Youtube. Il a dépassé le teaser Adipurush de Prabhas en tant que teaser de film le plus regardé en 24 heures. SRK, qui est la tête d’affiche de Jawan, est submergé par la réponse que le film a reçue avant sa sortie. Il a également remercié Vijay Sethupathi d’avoir appris de lui une compétence particulière.

Maintenant, la superstar a remercié l’équipe de Jawan alors que l’avant-première a pris le dessus sur les réseaux sociaux. Hier, Vijay Sethupathi, qui joue un rôle principal dans l’extravagance de l’action, a pris son compte Twitter pour partager Jawan prevue. La superstar tamoule a écrit dans sa langue locale Jawan prevue est sorti maintenant. À cela, Shah Rukh Khan a répondu qu’il était honoré de travailler avec lui. Il a ensuite remercié Vijay de lui avoir appris le tamoul lors du tournage du film. Il a également remercié pour la délicieuse nourriture que l’acteur Farzi a apportée sur les plateaux. SRK a terminé la note avec « Love You Nanba ».

Shah Rukh Khan a également remercié Atlee qui a réalisé le thriller d’action. Retweetant le tweet d’Atlee, King Khan a appelé le réalisateur Mass. Il a écrit : « Sirrrrrr !!! Maaasssssss !! Tu es un mec !!!! » Il l’a ensuite remercié pour tout et faisant de l’AK Meer, il a donné sa contribution avec Priya !! » Il a ensuite envoyé de l’amour à toute l’équipe de Jawan.

Jawan est un thriller d’action montrant Shah Rukh Khan comme un justicier qui est là pour faire face au mal dans la société uniquement pour tenir la promesse faite à sa mère depuis des années. Il prend l’aide d’un gang de filles pour lutter contre les ennemis. Fait intéressant, l’acteur joue un double rôle d’officier du renseignement et de voleur. Outre la superstar, le film met également en vedette Nayanthara, Vijay Sethupathi, Sanya Malhotra, Sunil Grover et Priyamani. Il comportera une apparition spéciale de Deepika Padukone. Jawan dirigé par Atlee devrait être un artiste commercial. Il devrait sortir en salles le 7 septembre 2023 en hindi, tamoul et télougou.