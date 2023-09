Jawan : Sanya Malhotra raconte son expérience de tournage inoubliable [Watch Video]

Sanya Malhotra, la talentueuse actrice qui a fait ses débuts dans l’industrie bollywoodienne avec le film à succès « Dangal » aux côtés d’Aamir Khan, se réjouit désormais du succès de sa dernière aventure, « Jawan ». Ce film étoilé, mettant en vedette l’emblématique Shah Rukh Khan, a battu des records en devenant le plus grand film d’ouverture en hindi de tous les temps. Le film a non seulement conquis le cœur du public, mais a également reçu d’immenses éloges de la part des critiques. Dans une interview exclusive avec ANI, Sanya n’a pas pu contenir son enthousiasme et a exprimé sa pure joie de faire partie de « Jawan ». Elle se considère incroyablement chanceuse d’avoir eu l’opportunité de travailler sur ce projet aux multiples étoiles. Le rôle de Sanya dans le film serait crucial, démontrant sa polyvalence en tant qu’actrice. Le succès de « Jawan » a encore solidifié la position de Sanya dans l’industrie, prouvant son courage en tant qu’interprète talentueuse. Son voyage de « Dangal » à « Jawan » témoigne de son dévouement et de son travail acharné. Les fans et les critiques attendent avec impatience les futurs projets de Sanya, alors qu’elle continue de briller dans le monde de Bollywood.