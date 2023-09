Jawan : Sameer Wankhede partage un message énigmatique « Je n’ai peur de rien de toi » au milieu du dialogue viral Baap-beta de Shah Rukh Khan

Jawan crée l’histoire chaque jour à mesure que le jour de la sortie se rapproche, et ce dialogue de Shah Rukh Khan de la bande-annonce ont fait sensation en ligne. Après que le dialogue Baap-beta soit devenu viral et que les fans de SRK se soient connectés à la superstar en fouillant Sameer Wankhede sur son fils Aryen KhanDans le cas du CBI, l’officier du CBI a partagé un message énigmatique sur Twitter qui attire beaucoup d’attention. Au milieu du dialogue Baap-Beta de Jawan cela devient viral et crée une controverse inutile, officier du CBI Sameer Wankhede a partagé un message énigmatique sur son Twitter qui dit : » J’ai léché le feu et dansé dans les cendres de tous les ponts que j’ai brûlés. Je n’ai peur de l’enfer de ta part. -Nicole Lyons Une citation qui m’inspire toujours ! ».

Fuite d’une conversation virale entre Shah Rukh Khan et Sameer Wankhede.

Shah Rukh KhanLe chat viral de affirmait que le Jawan la star plaidait pour son fils Aryen Khan à Sameer Wankhede, mais plus tard, il a été révélé qu’il s’agissait d’une fausse conversation divulguée et que SRK n’avait interagi personnellement avec aucun officier et avait respecté la loi pour libérer son fils. L’une des parties de la lettre a brisé le cœur des fans de Shah Rukh Khan : » Vous êtes un homme bon. S’il vous plaît, soyez gentil avec mon fils. Mon fils va se briser en tant qu’être humain. Je ne peux que vous implorer et vous supplier en tant que père. S’il vous plaît. Vous avez promis de réformer mon enfant. Je ne me tiendrai jamais devant ce que vous faites. Je viens de croire en votre bonté.

Jawan La star Shah Rukh Khan a jusqu’à présent maintenu son silence digne et, selon des amis proches de la superstar, il n’en parlera peut-être jamais en public.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan créant l’euphorie en récitant le dialogue Baap-Beta.

Shah Rukh Khan a pris d’assaut Dubaï après la Jawan La bande-annonce a été présentée au Burj Khalifa, et il n’a fait qu’ajouter de l’excitation en récitant le célèbre dialogue « Bete ko haath lagaane se pehle Baap se baat kar ». Shah Rukh Khan a dédié ce dialogue à tous les parents ; il est vraiment une superstar et un père formidable pour ses enfants. Pour l’instant, les fans attendent avec impatience le 7 septembre pour voir Jawan dans les salles.