Jawan : Salman Khan est-il vraiment devenu chauve pour promouvoir la vedette de Shah Rukh Khan ? La réponse de la star de Pathaan est tout à fait sincère

Shah Rukh Khan a de nouveau attiré l’attention des médias sociaux en organisant une session #AskSRK avec ses fans. Il s’agissait de la bande-annonce de Jawan. Comme nous le savons, les fans de Shah Rukh Khan étaient désespérés de voir la bande-annonce du film Jawan. Aujourd’hui, il a partagé un teaser de la chanson Not Ramaiyya Vastavaiyya pour ses fans. Il semble qu’il soit encore temps de couper la bande-annonce de Jawan. Il a dit que Jawan est un film pour femmes réalisé par des hommes. L’acteur a également parlé d’être devenu chauve juste après Pathaan, où il avait les cheveux si longs.

Salman Khan fait-il réellement la promotion de Jawan avec une tête chauve ?

Nous avons vu Salman Khan il y a quelques jours lors d’une fête à Bastian avec la tête chauve. Les gens ont commencé à spéculer si Salman Khan faisait indirectement la promotion du film de Shah Rukh Khan. Nous savons qu’il a rendu hommage à son compatriote superstar de Bollywood et à son frère pour Pathaan et Jawan. Shah Rukh Khan a déclaré que Salman Khan n’avait pas besoin de se lancer dans une démarche pour montrer son soutien à Jawan. Il a dit qu’il avait assez d’amour pour lui de toute façon.

@iamsrk monsieur Salman bhai ka dernier look bata rha hai ki wo jawan ka promotion kar rhe kya ye sach hai#demanderk Afzal Khan (@iamafzal785) 26 août 2023

Salman bhai ko mujhe pyaar dikhaane ke liye koi look nahi karna padhta .woh dil se salut mujhe hamesha pyaar karte hain bas keh diya donc keh diya !! https://t.co/NjlXSDbQeW Shah Rukh Khan (@iamsrk) 26 août 2023

On peut voir que SRK est toujours d’humeur après avoir rencontré Amitabh Bachchan. Shah Rukh Khan s’est également vu poser des questions concernant ses épouses/petites amies. Il a dit qu’il avait eu du mal à gérer le sien à la maison et qu’il n’était donc pas en mesure de conseiller qui que ce soit.

Salman Khan devient chauve pour le film de Vishnuvardhan

On dit que Salman Khan est devenu chauve pendant le tournage du film de Vishnuvardhan. Le film est un film d’action patriotique dans lequel Salman Khan sera vu comme un officier paramilitaire. Il est financé par Dharma Productions. Vishnuvardhan a offert à Dharma Productions l’un de ses films les plus acclamés avec Shershaah. Le biopic sur la vie du capitaine Vikram Batra avait Sidharth Malhotra et Kiara Advani dans les rôles principaux. Les quelques sorties de Salman Khan comme Radhe, Antim et Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan ont quelque peu déçu certains de ses fans.