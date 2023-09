Jawan : Ridhi Dogra révèle pourquoi Atlee n’a donné l’intégralité du scénario à personne [Exclusive]

Des films comme Jawan sont faits une fois dans une vie, et aujourd’hui tout le monde salue Shah Rukh Khan pour avoir réalisé cet artiste qui brise les chaînes du box-office et gagne les cœurs. La partie la plus importante de Jawan C’est ainsi qu’il a donné de l’importance à chaque membre du casting, qu’il ait un petit ou un long rôle. Ils ont été traités de manière égale. Ridhi Dograqui était au départ un peu sceptique quant à l’idée de jouer Shah Rukh KhanLa mère de Kaveri Amma, en raison de la différence d’âge et étant une fan de superstar depuis l’âge de 10 ans, était sûre à 100 % de faire partie du film et elle est seulement heureuse d’avoir dit oui.

Ridhi Dogra explique pourquoi Atlee ne lui a pas raconté toute l’histoire de Jawan ; Voici pourquoi

BollywoodLife s’est rapproché de la belle et a parlé de son expérience à Jawan, où elle a révélé qu’elle n’avait pas reçu le scénario en entier et qu’elle n’avait appris l’histoire qu’en travaillant sur le film. « Je ne connaissais pas l’histoire parce que c’était un très gros film ; ils ne veulent rien divulguer, et c’est compréhensible, donc je connaissais mon rôle et je savais tout ce que j’avais besoin de savoir, et j’ai découvert tout le reste sur le plateau. « .

« Je savais que Jawan serait un super succès », déclare Ridhi Dogra, qui joue Kaveri Amma dans le film.

Ridhi a même mentionné qu’elle était sûre qu’Atlee ferait un blockbuster : « Dès le moment où j’étais sur le plateau et que j’ai rencontré tout le monde et que j’ai vu comment ils travaillaient, je savais que Jawan serait un super succès. Je dirais aussi à Atlee qu’il était faire un blockbuster, et il a toujours eu une réaction cool ; il est fantastique. »

Ridhi Dogra a été stupéfait de voir Deepika Padukone à Jawan