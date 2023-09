Jawan Review de Singapour devient viral, KRK se penche sur le nouveau film de Shah Rukh Khan

Le prochain film de Shah Rukh Khan, Jawan, suscite beaucoup d’enthousiasme parmi ses fans, qui ont hâte de le voir sortir. Shah Rukh a enthousiasmé tout le monde en sortant des chansons entraînantes et une bande-annonce passionnante. Le film devrait sortir en salles le 7 septembre et on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux.

La revue Jawan

Les gens ont des opinions différentes sur le film sur les réseaux sociaux. Certains disent que c’est l’un des meilleurs films de tous les temps, tandis que d’autres disent qu’il est terrible. Même le célèbre KRK (Kamaal R. Khan) a eu son mot à dire sur les critiques négatives. Il s’est moqué des tweets qui se répandaient sur Twitter.

Un tweet, en particulier, a retenu beaucoup d’attention. Quelqu’un a affirmé avoir vu Jawan au bureau du Censor Board à Singapour et a déclaré que c’était comme de la torture. Le compte Twitter nommé « Bollywood Ki News » a vraiment critiqué le film, affirmant qu’il s’agissait du pire film de 2023. Ils l’ont comparé aux films du sud de l’Inde avec une musique difficile à écouter pendant trois heures et ne lui ont attribué qu’une seule étoile.

KRK a fouillé le film de Shah Rukh Khan

Kamal R. Khan, de préférence appelé KRK, n’a pas ignoré ces critiques et s’est penché sur le film de SRK en retweetant le tweet et en demandant si le film était vraiment si mauvais. Il a écrit : « Frère, tu es sérieux ? Je peux comprendre qu’Atlee ait pu lui donner un style du sud de l’Inde, mais dans le mauvais sens. » KRK a été surpris par toute cette négativité. Cependant, les fan clubs de SRK ont exhorté les fans à ne pas croire à ces critiques, car la plupart d’entre elles sont « fausses ». Nous vous invitons également à prendre ces plaisanteries sur les réseaux sociaux avec une pincée de sel et à attendre que les critiques soient publiées lorsque le film sortira enfin demain.

Tweet de paiement ;

Je viens de regarder le film #Gadar2 à Singapour, le bureau du conseil de censure et ses emmerdeurs à plein temps. C’est le pire film de 2023. On dirait un film des années 90 pas 2023. On donne 1* à cette merde. BollywoodKiNews (@BollywoodKiNews) 10 août 2023

De même, un autre tweet affirmait que le film était dur ;

#OneWordReview…#Jawan: ÉPUISANT Notation: Ne parvient pas à être à la hauteur de son battage médiatique… Écriture désordonnée… Rythme léthargique… Les chansons sont médiocres… Deuxième moitié épuisante… Histoire peu convaincante… Les seuls points de sauvegarde sont la cinématographie et quelques excellentes scènes d’action. #SRK #JawanReview pic.twitter.com/W5rnjFsIkt (@Damn_Burger) 4 septembre 2023

Jawan sera projeté sur le plus grand écran du monde

Même avec des critiques mitigées, Jawan devrait bien faire le jour de sa première, car les réservations anticipées du film ont battu des records pour les films hindi. Beaucoup de gens ont déjà réservé leurs billets à l’avance, même pour le spectacle de 6 heures du matin. Non seulement Jawan sera le premier film hindi à être projeté sur le plus grand écran IMAX du monde en Allemagne, mais les fans et les critiques sont tous deux curieux de voir comment ce film très attendu se comportera lorsqu’il sortira enfin.