Jawan repoussé à septembre : Shah Rukh Khan révèle la raison du retard ; partage la réaction d’AbRam Khan à l’affiche

Shah Roukh Khan a l’attention de tous. L’année a commencé en fanfare alors que King Khan a marqué son retour au cinéma avec Pathaan. Le film a franchi la barre des Rs 1000 crore et est devenu le film Bollywood le plus rentable de tous les temps. Et maintenant, toute l’excitation est pour son prochain film Jawan. Le film de Shah Rukh Khan qui devait sortir au mois de juin est désormais repoussé à septembre. Les rumeurs suggéraient que les réalisateurs avaient besoin de temps pour travailler sur les effets visuels du film et c’est pourquoi le changement de date de sortie. Même si le film est poussé, l’excitation autour de Jawan est intacte et Shah Rukh Khan a repris sa meilleure compétence promotionnelle – AskSRK pour suivre le buzz.

Shah Rukh Khan répond aux questions des fans de Jawan

Après l’annonce de la date de sortie de Jawan, Shah Rukh Khan a mené une rapide session AskSRK avec des fans sur Twitter. L’une des questions portait sur le report du film. Un fan a demandé pourquoi Jawan avait été retardé, ce à quoi Shah Rukh Khan a donné une réponse intelligente. King Khan a déclaré: « Il faut du temps et de la patience pour faire quelque chose de digne pour le public. » On lui a également demandé quelle était la réaction de ses enfants Aryan Khan, Suhana Khan et AbRam Khan à l’affiche de Jawan. Il a répondu en disant que son plus jeune pensait qu’il ressemblait à une momie. Sur l’affiche de Jawan, Shah Rukh Khan peut être vu avec beaucoup de bandages sur le visage. En plaisantant, il a également dit qu’il avait fait face à trop de piqûres de moustiques lors du tournage dans la jungle pour Jawan et c’est pourquoi tant de bandages sur son visage.

Shah Rukh Khan a également été interrogé sur sa réaction au report du film et il a dit qu’il était un peu soulagé car tout le monde travaillait sans relâche pour le film. Maintenant, les gens peuvent faire leur travail avec plus de facilité.

Découvrez les tweets de Shah Rukh Khan ci-dessous :

Il faut du temps et de la patience pour faire quelque chose de digne pour le public.#Jawan #7septembre2023 https://t.co/6wdLx3JUC1 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 6 mai 2023

AbRam a l’impression que je ressemble à une maman !! #Jawan #7septembre2023 https://t.co/G1nhxYW9T9 Shah Rukh Khan (@iamsrk) 6 mai 2023

Jawan met également en vedette Vijay Sethupathi et Nayanthara dans des rôles principaux. Shah Rukh Khan a mentionné que c’était agréable de travailler avec les deux stars. Jawan devrait maintenant sortir le 7 septembre 2023. Nous ne pouvons pas attendre.