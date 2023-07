Jawan Prevue : Shah Rukh Khan se transforme en méchant et les fans ne peuvent pas se remettre de son avatar chauve ; Nayanthara et Deepika Padukone volent votre attention

Jawan Prevue est sorti, et mon garçon, il a laissé les fans stupéfaits et émerveillés par l’apparence audacieuse et chauve de Shah Rukh Khan. Il s’agit de la version 2.0 de King Khan, et vous ne pouvez pas oublier son avatar de méchant cette fois. Kyunki jab SRK méchant banta hai toh koi héros bhi nahi tik sakta. Avant-première très attendue du méga film de Shah Rukh Khan, Jawan a pris d’assaut Internet dès sa sortie aujourd’hui. Jawan, promet d’être un thriller d’action à indice d’octane élevé qui décrit le parcours émotionnel d’un homme qui est sur le point de rectifier les torts de la société.

Main kaun hoon, kaun nahin, jaanne ke liye, READY AH ? #JawanPrevue Dehors maintenant! #Jawan sortie mondiale le 7 septembre 2023, en hindi, tamoul et télougou. https://t.co/6uL1EsSpBw Shah Rukh Khan (@iamsrk) 10 juillet 2023

L’avant-première bourrée d’action a poussé l’anticipation du film à un niveau supérieur, captivant le public avec sa grande échelle et promettant une expérience cinématographique extraordinaire. Réunissant un mélange parfait d’action et d’émotion, la prévue Jawan présente des visuels époustouflants et une échelle inégalée qui laissera les téléspectateurs en redemander. Chaque image de la prévue attire l’attention et offre un aperçu du monde de Jawan.

L’avant-première commence par la voix off inimitable de King Khan, créant l’excitation pour ce qui nous attend. L’un des points forts pour les fans est de voir les différents looks de SRK, dans des avatars qu’ils n’ont jamais vus auparavant. De plus, la prévue dévoile un casting étoilé, mettant en vedette des noms de tout le cinéma indien. Avec des clips de séquences d’action explosives, des chansons grandioses et une performance menaçante de SRK sur le morceau rétro » Beqarar Karke » le film promet d’être plein de surprises.

Il n’y a pas eu de meilleure bande-annonce de film bollywoodien que Pathaan au cours des 5-6 dernières années. mais maintenant je dois accepter #JawanPrevue La bande-annonce a dépassé la bande-annonce de Pathaan par 10 fois ? 10/10 remorque pic.twitter.com/AuT7alKgSa Cheemrag (@itxcheemrag) 10 juillet 2023

#JawanPrevue est le meilleur teaser que j’ai jamais regardé ?? Aucun autre mot ne peut le décrire ! Les cascades, le dilouge, le bgm, c’est de la pure classe et de la masse. Oh mon dieu srk voice + bgm ? Un TSUNAMI au box-office chargement ? SUPERPRODUCTION pic.twitter.com/ncFOWDmFvs ???? ???? (@yaga_18) 10 juillet 2023

#JawanPrevue – crier dès le premier jour que Jawan sera plus grand que Pathan Mais cette fois, Atlee va détruire le cinéma indien avec #ShahRukhKhan Jab Mein Villain Banta hu na…Pour connecter Janmo tak Yaad Rakhte hai? Maaaaaaaaaaaassssss billetterie nahi Khalaaas pic.twitter.com/sFiS26BLY8 Surajkumarofficial (@Surajkumarrevi1) 10 juillet 2023

regardez sa démarche, ce dialogueur à la voix menaçante et puis ce regard.. CHAIR DE POULE ! #JawanPrevue pic.twitter.com/pISfsETWs3 (@hmmbly) 10 juillet 2023

Jawan est l’un des films les plus attendus et les plus ambitieux, produit à une échelle jamais vue auparavant pour un film indien, il est soutenu par un casting exceptionnel, comprenant certains des plus grands noms de l’industrie du divertissement de toutes les régions de l’Inde avec Shah Rukh Khan à partir de, Nayanthara et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux, et Deepika Padukone dans une apparition spéciale, ainsi que Sanya Malhotra, Priyamani, Girija Oak, Sanjeeta Bhattacharya, Lehar Khan, Aaliyah Qureshi, Ridhi Dogra, Sunil Grover et Mukesh Chhabra seront vu dans des rôles clés, élargissant son attrait pour le public dans toutes les langues indiennes, ce qui en fait un véritable film PAN India. La prévue vous laisse excité, et les fans de la superstar la saluent comme un autre blockbuster.