Jawan prevue : Shah Rukh Khan démasqué dans un regard intense et féroce ; promet une montée d’adrénaline

Jawan est l’un des films les plus attendus de l’année. Postez le blockbuster de Pathaan tous les yeux sont tournés vers le prochain film de Shah Rukh Khan. Le film de la superstar après un congé sabbatique de 4 ans a battu plusieurs records au box-office. Maintenant, les fans attendent la même chose du film à venir très attendu. Avant la sortie prévue du 7 septembre 2023, les réalisateurs ont abandonné l’avant-première du film. Cela donne un aperçu de ce à quoi le public peut s’attendre dans le film. Jawan prevue partage de courtes scènes du film qui font allusion au casting, au look, à l’intrigue et à l’histoire.

Jawan prevue promet une poussée d’adrénaline laissant les fans en délire. Il a alimenté l’excitation chez les cinéphiles et les cinéphiles. Il promet également une expérience cinématographique avec le look intense et féroce de Shah Rukh Khan et une action à indice d’octane élevé avec un effet visuel extravagant. La partition de fond et la musique sont captivantes et garderont le public accroché tout au long. L’avant-première a démasqué Shah Rukh Khan dans un look d’action intense. Le film offre la célébrité de SRK et la vision créative d’Atlee.

Regarder l’avant-première de Jawan

En parlant de Jawan, le film parle d’un homme qui est poussé par une querelle personnelle à réparer les torts de la société pour tenir une promesse qu’il a faite il y a des années. Il se heurte à un monstrueux hors-la-loi sans peur, qui a causé d’extrêmes souffrances à beaucoup, selon le synopsis. Shah Rukh Khan jouerait un double rôle de père et de fils. Jawan montre SRK dans un rôle de film d’action à part entière comme étant un héros qu’il transforme en méchant pour battre les ennemis. Le film devrait être un méga blockbuster au box-office.

Jawan met en vedette Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi dans le rôle principal. Il présente également Sanya Malhotra, Priyamani et Deepika Padukone a une apparition spéciale dans le thriller d’action. Le film réalisé par Atlee Kumar est réalisé avec un budget de Rs 220 crore. Il a été produit par la production maison de SRK, Red Chillies Entertainment. Jawan devrait sortir en salles le 7 septembre 2023. Le film sortira dans le monde entier en hindi, tamoul et télougou.