Jawan Prevue le 10 juillet: les fans de Shah Rukh Khan deviennent fous avec une nouvelle annonce sur le film Atlee [Read Tweets]

Tout le monde a les yeux rivés sur Jawan. Le film de Shah Rukh Khan a un immense intérêt au niveau du sol. Fabriqué par Atlee, il a un casting puissant de Nayanthara, Sanya Malhotra, Vijay Sethupathi et un caméo de Thalapathy Vijay. Shah Rukh Khan a annoncé que le Jawan Prevue aura lieu le 10 juillet. Il semble qu’il aura lieu à 10h30. La bande-annonce pourrait arriver le 12 juillet. Les fans de Shah Rukh Khan ont été fous des mises à jour sur le film. Il y a un sacré suspense autour de l’intrigue. Il semble que nous ayons Shah Rukh Khan dans un double rôle dans le film. La remorque de Jawan a obtenu la certification U/A et son autonomie est de 2,15 minutes. Le plus gros plat à emporter est censé être les séquences de combat. Il semble qu’un expert en cascade du Japon ait appelé.

L’année a commencé en fanfare pour Shah Rukh Khan. Pathaan a gagné plus de Rs 1000 crores sur le marché mondial. Les fans ont d’énormes espoirs de Jawan. Jetez un œil aux réactions sur Twitter ici…

On voit que l’excitation est à son comble. Il semble jouer le rôle du père et du fils. Ils espéraient sortir le 2 juin 2023 mais le travail VFX était en attente. Red Chillies Entertainment travaille sur les effets spéciaux du film.