Jawan prevue dépasse les 100 millions de vues au bulldozer en seulement 24 heures, le film de Shah Rukh Khan pulvérise tous les records de Bollywood

Jawan prevue a accumulé 112 millions de vues sur toutes les plateformes en seulement 24 heures.

La vidéo de pré-sortie de Jawan de Shah Rukh Khan a été publiée lundi en grande pompe. Le film est très attendu, marquant les débuts du réalisateur Atlee dans les films hindis et le retour de Shah Rukh Khan à un personnage gris après plus d’une décennie. Naturellement, la vidéo de prévisualisation a reçu une réponse exceptionnelle, franchissant 100 millions de vues sur toutes les plateformes en 24 heures, ce qu’aucun film hindi n’a fait auparavant.

Le Jawan prevue compte désormais 112 millions de vues sur toutes les plateformes dans toutes les langues. Cela inclut YouTube, Facebook, Twitter et Instagram, entre autres. L’avant-première en hindi compte 47 millions de vues sur YouTube uniquement. Aucun film Hind n’a réussi à toucher ce chiffre en si peu de temps, pas même la sortie précédente de Shah Rukh, Pathaan, qui avait également fait un énorme buzz autour de lui.

La prévue a reçu une réponse positive de la part des fans et des célébrités, beaucoup saluant le tour d’action de Shah Rukh ainsi que le style d’action caractéristique d’Atlee. La musique de fond d’Anirudh Ravichander a également été appréciée.

Jawan est un thriller d’action mettant en vedette Shah Rukh, aux côtés de Nayanthara et Vijay Sethupathi. La première marque également ses débuts dans les films hindis avec la sortie. Le film présente également Deepika Padukone dans une apparition spéciale et son inclusion dans la prévue a confirmé ces rumeurs. En dehors d’eux, Jawan comprend également Riddhi Dogra, Sanya Malhotra, Sanjeeta Bhattacharya et Girija Oak. Des rumeurs circulent selon lesquelles Thalapathy Vijay et Sanjay Dutt ont également des camées dans le film. Cependant, ces rumeurs restent non confirmées.

Jawan est une présentation de Red Chillies Entertainment, réalisée par Atlee, produite par Gauri Khan et coproduite par Gaurav Verma. Le film sortira dans les salles du monde entier le 7 septembre, en hindi, tamoul et télougou.