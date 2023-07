Jawan pour réaliser dans le Sud ce que Baahubali a accompli dans le Nord ? Les experts du commerce interviennent

Shah Rukh Khan vient de tomber Nayantharaaffiche du premier regard de Jawan il y a quelques heures. Le buzz autour de Jawan est énorme et prend de l’ampleur à mesure qu’il se rapproche de la date de sortie. Avant-première de Jawan est sorti il ​​y a quelques jours et a présenté King Khan dans des séquences d’action robustes et étonnantes et cette attitude. Naturellement, il a conquis le cœur du public avec son avatar inédit. La réponse à Jawan Prevue et à d’autres actifs a été écrasante. Shah Rukh Khan vedette par Atlée est devenu le sujet de conversation de la ville et leurs stratégies promotionnelles ne font qu’ajouter à l’excitation parmi les fans.

Les analystes du commerce se penchent sur Jawan, la vedette de Shah Rukh Khan

Avant la sortie de Jawan en septembre, des analystes commerciaux chevronnés ont partagé leur opinion sur le film Shah Rukh Khan. Il est prévu que le film ouvrira massivement au box-office, dépassant toutes les attentes. Les experts du Nord et du Sud sont unanimes dans leur opinion sur la prise de vue du jour d’ouverture du film Jawan de Shah Rukh Khan. Selon eux, Jawan a le potentiel de rapporter plus que Rs. 100 crores le jour de l’ouverture ! Peux-tu le croire? C’est énorme, non ?

Prédiction du jour d’ouverture de Jawan

Jawan prépare une tempête en libérant leurs actifs. La prévue elle-même a laissé tout le monde sans voix et enthousiasmé par le prochain film Atlee. Et le battage médiatique ne fera qu’augmenter. Pour en revenir à l’énorme ouverture, les experts du commerce estiment que l’ouverture massive sera garantie par la célébrité de Shah Rukh Khan aux côtés de la popularité des membres de la distribution tels que Nayanthara, Vijay Sethupathi et Deepika Padukone qui se réunissent. Il a un véritable attrait pan-indien qui fonctionnera pour le public à travers le pays. De plus, il sortira le 7 septembre, date à laquelle aucun film majeur ne sortira.

Vérifiez l’affiche de Nayanthara de Jawan ici:

Jawan pour créer une tempête comme Baahubali l’a fait

Selon les analystes commerciaux, tout comme la vedette de Prabhas, Baahubali, a ouvert le marché hindi aux films du Sud, la vedette de Shah Rukh Khan, Jawan, a le potentiel d’ouvrir le marché du Sud aux films en hindi. Et pas seulement les experts mais de nombreux propriétaires d’écrans uniques affirment également que ce film sera d’un immense réconfort suite aux pertes qu’ils ont subies pendant le confinement. Sridhar Pillai, un analyste chevronné, affirme que Jawan a le plus gros buzz cette année sur le marché du Sud avec d’autres régions. Et par conséquent, des budgets énormes sont approuvés par les distributeurs, tout comme les droits sont vendus.

Découvrez Jawan Prevue ici:

Mise à jour de la bande-annonce de Jawan

Atul Mohan partage le fait qu’à l’époque, des célébrités comme Amitabh Bachchan et Jeetendra réalisaient de véritables films pan-indiens en collaboration avec des cinéastes du Sud. Les fabricants ont également expérimenté une nouvelle technique de marketing. Vous auriez tous été intrigués par le mot Prévue, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est ce qu’ils ont fait. Au lieu de l’appeler un teaser ou une bande-annonce, ils ont introduit le terme prevue. On dit que pour garder le public accroché, les créateurs pourraient publier la bande-annonce très tard. Il est possible que la bande-annonce de Jawan sorte 10 jours avant la sortie du film. Compte tenu du buzz et de la stratégie, il peut confortablement ouvrir à 60 crores sur le marché hindi et 30 à 40 crores dans le Sud.

Jawan est une présentation de Red Chillies Entertainment, réalisée par Atlee, produite par Gauri Khan et coproduite par Gaurav Verma. Le film sortira dans les salles du monde entier le 7 septembre 2023 en langues hindi, tamoule et télougou.