Jawan peut-il faire dans le sud ce que Baahubali, KGF a fait dans le nord ? Les experts commerciaux affirment que SRK peut donner le « premier succès pan-indien » de Bollywood

Alors que les films du Sud comme Baahubali, KGF et RRR ont gagné de l’argent dans le Nord, les films de Bollywood n’ont pas fait le même genre d’affaires dans le Sud. Les experts commerciaux analysent comment Jawan de Shah Rukh Khan peut changer cela.

Pendant des années, l’industrie cinématographique hindi a dominé le paysage cinématographique national, produisant les plus grands succès et produisant les stars les plus populaires, à quelques exceptions notables près. Cependant, au cours des 7 à 8 dernières années, une nouvelle forme de cinéma a émergé dans le sud, où les films tamouls, telugu et kannada ont surpassé les films hindi, même dans le nord, devenant des succès « pan-indiens ». Cela a provoqué un changement dans la dynamique du pouvoir du cinéma indien, les superstars de Bollywood étant incapables de reproduire ce succès à l’échelle nationale. Mais les experts du commerce estiment que Shah Rukh a désormais cette chance avec son dernier film Jawan.

Comment Bollywood n’a pas réussi à remporter un succès « panindien »

Depuis trois décennies, Shah Rukh Khan est une force avec laquelle il faut compter au box-office. À l’exception d’une brève accalmie dans la seconde moitié des années 2010, Shah Rukh est le roi incontesté du box-office du cinéma hindi, produisant les recettes les plus rentables dans tous les territoires et même à l’étranger. Cependant, dans le Sud, sa célébrité n’a pas pu se traduire par le genre de chiffres que quelqu’un comme Rajinikanth, par exemple, a réussi à atteindre dans le Nord. Même les nouveaux héros du Sud ont eu des succès plus importants que celui de Shah Rukh.

Par exemple, Pathaan – le film hindi le plus rentable de tous les temps – a réalisé un chiffre d’affaires de Rs 96 crore dans les quatre États du sud. Cela comprend Rs 77 crore en hindi, Rs 13 crore en telugu et Rs 6 crore en tamoul. En comparaison, le film Kannada KGF 2 a collecté Rs 434 crore en hindi, le Telugu a atteint RRR Rs 274 crore, et même un Pushpa non annoncé a gagné plus de Rs 100 crore dans le nord. Et ces chiffres n’incluent pas la collection de leurs versions linguistiques originales dans le Nord. De toute évidence, Bollywood a du rattrapage à faire.

Comment Jawan peut être le premier succès « pan-indien » de Bollywood

Mais les analystes commerciaux estiment que Jawan constituera la percée que Bollywood recherchait en s’étendant à l’ensemble de l’Inde. L’analyste commercial Atul Mohan affirme : « Il s’agit essentiellement d’un film tamoul mettant en vedette Shah Rukh Khan. Le réalisateur (Atlee) est originaire du sud tout comme le compositeur (Anirudh Ravichander). Une grande partie des acteurs et de l’équipe sont également issus de l’industrie cinématographique tamoule. C’est pour cette raison que le film fait beaucoup de bruit dans le sud. Il s’agit véritablement du premier film pan-indien réalisé par Bollywood depuis l’invention du terme. Je serai surpris si ce film ne rapporte pas Rs 200 crore sur le marché du sud.

Ceux qui connaissent le marché du cinéma au Tamil Nadu – d’où est originaire Atlee – sont d’accord dans une certaine mesure. L’analyste commercial Ramesh Bala déclare : « Les films d’action fonctionnent mieux au Tamil Nadu et dans le sud en général. Ensuite, la cache d’Atlee aidera Jawan dans la région. Ceci est considéré comme un film d’Atlee avec Shah Rukh. Bala ajoute que Jawan peut aider Shah Rukh à étendre sa présence au box-office dans les centres de niveau 2 et 3 du sud. « Jusqu’à présent, les films de Bollywood – à quelques rares exceptions près – étaient principalement tournés dans les grandes villes du Sud. Mais si Jawan réussit, la portée de Shah Rukh s’étendra aux centres de niveau 2 et 3 dans les quatre États du sud. Cela le distinguera.

Jawan réservation à l’avance et prévisions de billetterie

Jawan semble avoir bien commencé sur cette note. À plus de deux jours de la sortie, la version tamoule de Jawan a enregistré une réservation à l’avance de Rs 38 lakh tandis que la version Telugu est à Rs 25 lakh. Le chiffre combiné de Rs 63 lakh n’est pas loin du nombre final de Pathaan de Rs 82 lakh. Cela dépassera facilement cela. Dans l’état actuel des choses, Jawan semble bien parti pour battre le record de la journée d’ouverture de Pathaan rien qu’en hindi. Les versions tamoule et telugu devraient également ajouter Rs 5 crore net, peut-être même plus. Si cela se produit, seul le bouche à oreille peut déterminer jusqu’où Jawan peut atteindre ou à quelle vitesse il peut s’arrêter. Jawan, réalisé par Atlee, met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi. Il sort le 7 septembre.