Jawan : Nayanthara parle de son parcours dans l'industrie ; dit 'Ce n'est pas facile...'

L’actrice populaire du sud de l’Inde, Nayanthara, est l’une des actrices les plus aimées qui font l’actualité depuis un certain temps déjà. L’actrice sera vue dans le film Jawan réalisé par Atlee aux côtés de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan. Nayanthara, fière mère de jumeaux, a récemment parlé de son parcours dans l’industrie du divertissement. L’actrice a été citée par un portail médiatique dans lequel elle a déclaré qu’il y avait tellement de choses qu’elle avait apprises et traversées au fil des ans. Elle a même dit que malgré les erreurs qu’elle a commises, les bonnes et les mauvaises phases, tout va bien maintenant. Elle a qualifié cela d’expérience d’apprentissage et a déclaré qu’il n’est pas facile d’être dans l’industrie pendant 18-19 ans. Nayanthara a déclaré que le public et Dieu avaient été gentils avec elle et qu’elle se sentait bénie.

Nayanthara et son mari-cinéaste Vignesh Shivan ont lancé leur bannière de production Rowdy Pictures en 2021 et ont produit des films comme Koozhangal, Netrikann, Kaathuvaakula Rendu Kaadhal, etc. Elle a même parlé de son intention de faire de bons films via sa société de production et a déclaré qu’elle vise à faire de bons films car elle veut qu’ils atteignent le public. Elle a déclaré qu’il croyait en la fourniture d’un bon contenu et en la réalisation de films décents au fur et à mesure que le public s’y connecte.

Côté travail, Nayanthara a fait ses débuts en 2003 avec un film malayalam Manassinakkare. Elle a été vue dans Ayya, Lakshmi, Super et d’autres films. Elle fera ses débuts à Bollywood avec Jawan et le film mettra également en vedette Sanya Malhotra et Vijay Sethupathi dans des rôles clés. Jawan sortira en cinq langues : hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada le 2 juin.